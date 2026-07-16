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दो दिन पहले दोस्तों के साथ गए 12वीं के छात्र का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजनों ने आरोप लगाया कि तुषार को पहले जबरन नौगांव क्षेत्र ले जाया गया और उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई.

District Hospital, Alwar
जिला अस्पताल अलवर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 2:21 PM IST

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अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पूर्व लापता हुए 12वीं कक्षा के छात्र का शव घर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक फार्महाउस की दीवार के पीछे पड़ा हुआ मिला. ग्रामीण क्षेत्र में शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. परिजनों को घटना की सूचना का पता सोशल मीडिया के जरिए लगा, जिस पर वह अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. जिसके बाद गुरुवार को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.

मृतक तुषार (20) के मामा मनोज ने बताया कि 2 दिन पूर्व 14 जुलाई को शाम को करीब 6 बजे तुषार अपने कुछ दोस्तों के साथ मार्केट जाने की कहकर घर से निकला और रात 8.30 बजे तक वापस नहीं आया. जब तुषार की मां ने फोन किया, तो उसने दोस्त अजीत के घर होने कुछ देर में घर लौटने की बात कही, इसके बाद करीब 9 बजे तुषार का फोन स्विच ऑफ हो गया. इसके बाद परिजनों ने अगले दिन सुबह तक इंतजार किया. जब तुषार घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की. इसके बाद भी तुषार की कोई खबर नहीं मिली.

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मनोज कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को शाम 6 बजे सदर थाना में परिजनों की ओर से तुषार के गुमशुदी की शिकायत दी गई. उन्होंने बताया कि देर रात उनके दोस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाई, जिसमें बच्चे की फोटो दिखाई देने पर दोस्त ने उन्हें सूचना दी. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर नौगावां क्षेत्र के एक फार्म हाउस की दीवार के पीछे एक शव की सूचना थी. जब उन्होंने इसकी जानकारी ली, तो यह अज्ञात शव तुषार का निकला. उन्होंने बताया कि इसके बाद वह अलवर जिला अस्पताल पहुंचे और जांच की. उन्होंने बताया कि तुषार के सिर में चोट के निशान हैं.

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परिजनों ने आरोप लगाया कि तुषार को पहले जबरन नौगांव क्षेत्र ले जाया गया और उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से बताए गए दोस्तों के नाम से पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है. मनोज ने बताया कि पुलिस की देखरेख में पोस्टमार्टम की कार्रवाई अलवर जिला अस्पताल में करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है. मृतक के पिता कृषि का कार्य करते हैं और माता एलआईसी एजेंट हैं. वहीं मृतक अपने परिवार का बड़ा बेटा था.

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घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शहर डॉ दीपक कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से गुमशुदी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई गई. उन्होंने बताया कि देर रात एक अज्ञात शव नौगांव थाना क्षेत्र में मिला था, जिसकी पहचान तुषार के रूप में हुई है. जिसका पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है. घटना की जांच नौगांव पुलिस द्वारा की जा रही है.

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MISSING STUDENT DEAD BODY FOUND
FAMILY ALLEGED MURDER OF SON
BOY WENT WITH FRIENDS MISSING
12वीं के छात्र का शव मिला
BODY OF CLASS 12 STUDENT FOUND

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