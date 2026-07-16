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दो दिन पहले दोस्तों के साथ गए 12वीं के छात्र का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पूर्व लापता हुए 12वीं कक्षा के छात्र का शव घर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक फार्महाउस की दीवार के पीछे पड़ा हुआ मिला. ग्रामीण क्षेत्र में शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. परिजनों को घटना की सूचना का पता सोशल मीडिया के जरिए लगा, जिस पर वह अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. जिसके बाद गुरुवार को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.

मृतक तुषार (20) के मामा मनोज ने बताया कि 2 दिन पूर्व 14 जुलाई को शाम को करीब 6 बजे तुषार अपने कुछ दोस्तों के साथ मार्केट जाने की कहकर घर से निकला और रात 8.30 बजे तक वापस नहीं आया. जब तुषार की मां ने फोन किया, तो उसने दोस्त अजीत के घर होने कुछ देर में घर लौटने की बात कही, इसके बाद करीब 9 बजे तुषार का फोन स्विच ऑफ हो गया. इसके बाद परिजनों ने अगले दिन सुबह तक इंतजार किया. जब तुषार घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की. इसके बाद भी तुषार की कोई खबर नहीं मिली.

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मनोज कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को शाम 6 बजे सदर थाना में परिजनों की ओर से तुषार के गुमशुदी की शिकायत दी गई. उन्होंने बताया कि देर रात उनके दोस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाई, जिसमें बच्चे की फोटो दिखाई देने पर दोस्त ने उन्हें सूचना दी. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर नौगावां क्षेत्र के एक फार्म हाउस की दीवार के पीछे एक शव की सूचना थी. जब उन्होंने इसकी जानकारी ली, तो यह अज्ञात शव तुषार का निकला. उन्होंने बताया कि इसके बाद वह अलवर जिला अस्पताल पहुंचे और जांच की. उन्होंने बताया कि तुषार के सिर में चोट के निशान हैं.