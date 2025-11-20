ETV Bharat / state

पलामू में अलग-अलग घटना में दो शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पलामू: जिले में अलग-अलग घटनाओं में एक लापता बच्चे का शव कुआं से बरामद हुआ है. जबकि एक युवक का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है. पुलिस दोनों घटनाओं को दुर्घटना से जोड़ रही है. जबकि दोनों के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है. दोनों मामले में पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दी है.

पहली घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी की है. जहां 8 वर्षीय विवेक कुमार पिछले दो दिनों से लापता था. उदय कुमार पतंग उड़ाते उड़ाते लापता हो गया था. पूरे मामले में परिजनों ने लेस्लीगंज थाना में लापता होने की जानकारी दी थी. जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. जहां विवेक कुमार का शव बुधवार को गांव के एक कुएं से बरामद किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. जिस जगह पर घटना हुई है, वहां पर कई कुएं मौजूद है. दूसरी घटना पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सुआ के इलाके की है. सुआ में रंजीत विश्वकर्मा नामक युवक का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है. परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है और पुलिस को कहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है. सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.