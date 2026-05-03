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राजधानी में नाबालिग बच्ची का शव बरामद, हत्या की आशंका

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीआईएमएस भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके.पढ़ें खबर

BODY OF A GIRL RECOVERED IN PATNA
घटनास्थल पर पहुंची डॉग स्क्वायड की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 1:32 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ललित भवन के पास एक नाबालिग बच्ची का शव बरामद किया गया है. मृत बच्ची उम्र लगभग 16 से 17 साल बताई जा रही है. शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. प्रारंभिक जांच में बच्ची के गर्दन पर संदिग्ध निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.

मौके पर पहुंची डॉग स्क्वायड की टीम: वहीं घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है. पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील करते हुए सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाने शुरू कर दिए है. इसके अलावा डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में सहयोग कर रही है.

घटना की जानकारी देते अधिकारी (ETV Bharat)

मृतका की पहचान अब तक नहीं: पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीआईएमएस भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस: इस मामले को लेकर सचिवालय-2 के एसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि पुलिस को ललित भवन के पास एक अज्ञात लड़की का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

"प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की हत्या कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंका गया है.पुलिस हर संभावित पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा." - साकेत कुमार, एसडीपीओ सचिवालय 2

इलाके में दहशत का माहौल: फिलहाल, मृतका की पहचान और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस तकनीकी और मानवीय दोनों आधारों पर जांच में जुटी है. वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और पुलिस से जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

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