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राजधानी में नाबालिग बच्ची का शव बरामद, हत्या की आशंका

घटनास्थल पर पहुंची डॉग स्क्वायड की टीम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ललित भवन के पास एक नाबालिग बच्ची का शव बरामद किया गया है. मृत बच्ची उम्र लगभग 16 से 17 साल बताई जा रही है. शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. प्रारंभिक जांच में बच्ची के गर्दन पर संदिग्ध निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. मौके पर पहुंची डॉग स्क्वायड की टीम: वहीं घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है. पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील करते हुए सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाने शुरू कर दिए है. इसके अलावा डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में सहयोग कर रही है. घटना की जानकारी देते अधिकारी (ETV Bharat)