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पोखर में तैरता मिला नाबालिग लड़की का शव, आत्महत्या या प्रेमी ने कर दी हत्या?

मुजफ्फरपुर में पोखर में तैरता शव मिला है. प्रेमी पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है. हालांकि आत्महत्या की भी आशंका है. पढ़ें..

Muzaffarpur Murder
मुजफ्फरपुर में नाबालिग का शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग का शव बरामद हुआ है. जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी चौक के पास नाबालिग लड़की का शव पोखर से मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है. वह परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी.

पोखर में मिला नाबालिग का शव: वहीं, शव मिलने की सूचना मिलते ही वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ब्रह्मपुरा थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. साथ ही एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी बुलाया गया, जो घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है.

लड़की के कथित प्रेमी पर आरोप: मृतका के पिता ने इसे हत्या करार दिया है. उन्होंने अपनी बेटी के कथित प्रेमी पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना वाले दिन सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक युवक उनके घर आया और उनकी पत्नी को पानी लाने के लिए कहा. जब पत्नी अंदर गई तो युवक ने उनसे कहा कि उनकी बेटी उसके घर में नहीं है और वह कहीं भाग गई है.

112 पर कॉल कर सूचना दी थी: मृतक के पिता का दावा है कि बेटी के गायब होने के दिन ही उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर सूचना दी थी लेकिन उन्हें थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया. घर में कोई नहीं रहने के कारण वे तत्काल थाना नहीं जा सके. पिछले तीन दिनों से परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था. इस दौरान एक संदिग्ध कॉल भी आया था. उसी लड़ने ने उनकी बेटी की हत्या की है.

"एक युवक, जिससे मेरी बेटी की दोस्ती थी. उसी ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया. हम इंसाफ चाहते हैं."- मृतक लड़की के पिता

क्या बोलीं एसडीपीओ?: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनीता सिन्हा ने बताया कि परिवार से पूछताछ पर पता चला है कि प्रेम-प्रसंग का मामला है. लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती थी लेकिन परिवार तैयार नहीं था. रात को बच्ची अपने माता-पिता के साथ ही थी. जहां माता-पिता ने मोबाइल छीन लिया था. जिसके बाद उसने ये कदम उठाया. अभी तक की पूछताछ में आत्महत्या का मामला लग रहा है.

"सुबह ब्रह्मपुरा थाना को सूचना मिली है कि शिव मंदिर के पीछे एक पोखर है, जहां पर एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है. टीम ने पहुंचकर देखा तो नाबालिग का शव मिला. परिवार को सूचित कर दिया गया है. प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है. आगे की कार्रवाई के लिए छानबीन की जा रही है."- विनीता सिन्हा, एसडीपीओ, मुजफ्फरपुर नगर-2

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामला: पुलिस की दबिश से पहले ही मुख्य आरोपी की मौत..शव तक नहीं मिला

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