मेरठ में मेडिकल स्टूडेंट का शव मिला; तमिलनाडु का रहने वाला था युवक

सीओ मेरठ देहात सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मृतक गिरी प्रसाद मूल रूप से तमिलनाडु के तीरूमुन्ना मलाई के रहने वाले थे. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 6:57 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 8:01 AM IST

मेरठ: शहर के LLRM कॉलेज में MD की पढ़ाई कर रहे युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मृतक तमिलनाडु का रहने वाला है और उसका शव फंदे पर झूलता पाया गया. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.

मेडिकल कॉलेज के उप-प्राचार्य डॉ. ज्ञानेश्वर टोंक ने बताया कि मृतक का नाम गिरी प्रसाद है. वह तमिलनाडु के तीरुमन्ना मलाई के मूल निवासी थे. मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में गोकुल धाम कॉलोनी के डी-ब्लॉक में किराए के मकान में रहकर MD की पढ़ाई कर रहे थे.

इस घटना से हर कोई आहत है. अधिकांश स्टूडेंट होली के त्योहार की वजह से अपने अपने घर गए हैं. ऐसे में एक होनहार छात्र की मौत विचलित करने वाली है. उन्होंने कहा की मेडिकल कॉलेज भी अपने स्तर से जानकारी जुटा रहा है कि आखिर क्या वह वजह थी जो एक भविष्य के भावी डॉक्टर को खो दिया.

जानकारी के मुताबिक, भावनपुर थाना क्षेत्र की गोकुल धाम कॉलोनी के डी-ब्लॉक में युवा डॉक्टर का शव फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बीते दिन जब गिरी प्रसाद कमरे से बाहर नहीं निकले, तब लोगों को अंदेशा हुआ.

मकान मालिक को लगा कि होली के रंग की डर के कारण वह नहीं निकल रहे हैं. काफी समय बीतने के बाद भी जब कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तब मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया.

इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला. शक होने पर स्टूल की मदद से जब कमरे में झांककर देखा गया तो गिरी प्रसाद का शव फंदे पर लटकता दिखाई दिया. आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस की मौजूदगी में रूम के दरवाजे को किसी तरह खोला गया और शव को फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

सीओ मेरठ देहात सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मृतक गिरी प्रसाद मूल रूप से तमिलनाडु के तीरूमुन्ना मलाई के रहने वाले थे. परिजनों को सूचना दे दी गई है. मृतक डॉक्टर के मोबाईल फोन के कॉल डिटेल समेत बाकी जानकारी जुटाने के लिए एक्सपर्ट को लगाया गया है.

