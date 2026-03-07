ETV Bharat / state

पाकुड़ में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक शव, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़ के तलवाडांगा गांव में एक युवक का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

MURDER IN PAKUR
घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: नगर थाना क्षेत्र के तलवाडांगा गांव के पास खेत में एक युवक के शव पाए जाने को लेकर इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और शव को अपने कबजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

शव पाए जाने की खबर से गांव में संंनसनी फैल गई

मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की अहले सुबह गांव के ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे कि उनकी नजर युवक के शव पर पड़ी. शव पाए जाने की खबर आसपास के क्षेत्रों में फैलने से सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए.

घटना की जानकारी देते असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों से पुलिस ने की पूछताछ

स्थानीय लोगों ने शव पाए जाने की सूचना थाने को दी. शव की खबर मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौजूद लोगों से पूछताछ की. जिस स्थान पर शव पाया गया वहां से पुलिस ने कई सामग्री को जांच के लिए कलेक्ट किया.

शव की पहचान नहीं हो पायी है. शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण पता चल पायेगा- संदीप मेहता, पुलिस पदाधिकारी

संदीप मेहता ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सरसा गांव के 23 वर्षीय मनोहर मंडल है और वह पाकुड़ जिला मुख्यालय में किराये के मकान में रहता था.

घटनास्थल से शराब की बोतलें और सिगरेट का डब्बा बरामद

बता दें कि जिस स्थान से पुलिस ने शव जब्त किया है वहां पर शराब की बोतलें, सिगरेट का डब्बा सहित कई सामान पड़ा था जिसमें से कुछ सामग्री को पुलिस ने जांच के लिए इकट्ठा किया है.

यह भी पढ़ें:

पलामू मॉब लिंचिंग: पुलिस को गुमराह करने के लिए लगाया गया बैटरी चोरी का आरोप, दो आरोपी गिरफ्तार

प्रेम संबंधों को लेकर परिवार उठा रहे हैं खौफनाक कदम, पिटाई से लेकर हत्या तक को दिया जा रहा अंजाम

पलामू में मॉब लिंचिंग, लड़की से मिलने गया था युवक, बैट्री चोर बोल कर लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला

TAGGED:

पाकुड़ में मिला युवक का शव
DEAD BODY FOUND IN PAKUR
खेत में मिला युवक का शव
पाकुड़ में हत्या का मामला
MURDER IN PAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.