पाकुड़ में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक शव, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़: नगर थाना क्षेत्र के तलवाडांगा गांव के पास खेत में एक युवक के शव पाए जाने को लेकर इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और शव को अपने कबजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

शव पाए जाने की खबर से गांव में संंनसनी फैल गई

मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की अहले सुबह गांव के ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे कि उनकी नजर युवक के शव पर पड़ी. शव पाए जाने की खबर आसपास के क्षेत्रों में फैलने से सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए.

घटना की जानकारी देते असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों से पुलिस ने की पूछताछ

स्थानीय लोगों ने शव पाए जाने की सूचना थाने को दी. शव की खबर मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौजूद लोगों से पूछताछ की. जिस स्थान पर शव पाया गया वहां से पुलिस ने कई सामग्री को जांच के लिए कलेक्ट किया.