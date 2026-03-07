पाकुड़ में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक शव, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़ में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक शव, जांच में जुटी पुलिस
पाकुड़ के तलवाडांगा गांव में एक युवक का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : March 7, 2026 at 12:44 PM IST
पाकुड़: नगर थाना क्षेत्र के तलवाडांगा गांव के पास खेत में एक युवक के शव पाए जाने को लेकर इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और शव को अपने कबजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
शव पाए जाने की खबर से गांव में संंनसनी फैल गई
मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की अहले सुबह गांव के ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे कि उनकी नजर युवक के शव पर पड़ी. शव पाए जाने की खबर आसपास के क्षेत्रों में फैलने से सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए.
स्थानीय लोगों से पुलिस ने की पूछताछ
स्थानीय लोगों ने शव पाए जाने की सूचना थाने को दी. शव की खबर मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौजूद लोगों से पूछताछ की. जिस स्थान पर शव पाया गया वहां से पुलिस ने कई सामग्री को जांच के लिए कलेक्ट किया.
शव की पहचान नहीं हो पायी है. शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण पता चल पायेगा- संदीप मेहता, पुलिस पदाधिकारी
संदीप मेहता ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सरसा गांव के 23 वर्षीय मनोहर मंडल है और वह पाकुड़ जिला मुख्यालय में किराये के मकान में रहता था.
घटनास्थल से शराब की बोतलें और सिगरेट का डब्बा बरामद
बता दें कि जिस स्थान से पुलिस ने शव जब्त किया है वहां पर शराब की बोतलें, सिगरेट का डब्बा सहित कई सामान पड़ा था जिसमें से कुछ सामग्री को पुलिस ने जांच के लिए इकट्ठा किया है.
