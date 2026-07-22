जंगल में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से हमले के निशान, शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस
जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन पर्वत के जंगल में शव मिला है.
Published : July 22, 2026 at 12:26 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह जंगल में सुनसान जगह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. फिलहाल, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस मृतक की शिनाख्त की कवायद में जुटी है. आसपास के इलाकों में घर से लापता युवकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. यह घटना हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन पर्वत के पास के जंगल की है.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन पर्वत के पास जंगल में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद हरमाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. वे खुद भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं. प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला लग रहा है. फिलहाल, युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. युवक की शिनाख्त की कवायद जारी है.
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फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत : उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं. उनका कहना है कि आमतौर पर जंगल के इस सुनसान इलाके में लोगों की आवाजाही कम होती है. आज सुबह जंगल में पहुंचे किसी शख्स ने पुलिस को वहां एक शव पड़ा होने की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए. फिलहाल, पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है.