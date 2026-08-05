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लखनऊ में व्यापारी का शव फंदे से लटका मिला; परिजनों ने जताई हत्या आशंका

लखनऊ: थाना बक्शी का तालाब क्षेत्र में स्थानीय व्यापारी का शव उसके ही मकान में मिला है. घटना की खबर फैलते ही मौके पर परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने ही मौके पर पहुंची बीकेटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. ​मृतक की पहचान भोलपुरवा निवासी उमेश रावत के रूप में हुई है. उमेश बीकेटी बाजार में आढ़त का काम करते थे और अपनी मां के साथ रहते थे.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे उमेश का शव कमरे में फंदे से लटका पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. ​घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आत्महत्या के दावे को खारिज करते हुए हत्या के बाद शव लटकाने का आरोप लगाया है.

मृतक उमेश की चचेरी बहन व मामा की बेटी सुमन ने को बताया कि उमेश की पहले हत्या की गई है और उसके बाद साक्ष्य छिपाने के इरादे से शव को फंदे पर लटका दिया गया. परिजनों का कहना है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस को लिखित शिकायत सौंपेंगे.

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​एसीपी बीकेटी विकास पांडेय ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की हर संभव एंगल से बारीकी से जांच कर रही है. परिजनों द्वारा जताए गए संदेह को भी जांच में शामिल किया गया है. मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और फॉरेंसिक साक्ष्यों के संकलन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



