ETV Bharat / state

रोड रेज के बाद बदमाशों ने घर से घसीटकर कारोबारी को मार डाला, एक हफ्ते बाद शव नदी से बरामद

बेगूसराय में रोड रेज के बाद व्यवसायी की हत्या कर दी गई. शव एक हफ्ते बाद नदी से बरामद हुआ है. पढ़ें..

Murder In Begusarai
बेगूसराय में नदी से शव बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 30, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में चर्चित मोबाइल व्यवसायी का शव बरामद हुआ है. मृतक की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है, जिनको बदमाशों ने एक सप्ताह पूर्व अगवा कर लिया था. शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है.

"बदमाशों ने घर जाने के दौरान उसके भाई का अपहरण कर लिया गया था. जिसका शव आज बरामद किया गया है. उसके भाई की किसी से कोई झंझट नहीं था. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा."- मिथिलेश कुमार, मृतक के भाई

अपहरण के बाद हत्या: लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास के रहने वाले सुमित कुमार का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया. घटना के बाद परिजनों और पुलिस द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कई दिनों तक सुमित कुमार का कोई सुराग नहीं मिल सका.

नदी से शव बरामद: पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की और उसकी निशानदेही पर चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही गंडक नदी घाट से सुमित कुमार का शव बरामद हुआ है.

23 दिसंबर की घटना: 23 दिसंबर की रात चार अपराधी एक चार चक्का वाहन से उस वक्त अपहरण कर लिया, जब सुमित कुमार पन्हास स्थित मोबाइल दुकान बंद कर गाड़ी से घर लौट रहे थे. घर के कुछ ही दूरी पर जबरन अपहरण कर लिया गया. अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि उजाले रंग की गाड़ी से उतरे चारों अपराधी सुमित कुमार के साथ मारपीट करते हुए जबरन उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं. सुमित कुमार लगातार विरोध करता रहा, लेकिन अपराधियों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर अपहरण कर लिया.

रोड रेज के बाद मर्डर: बताया जा रहा है कि उसी रात सुमित कुमार की हत्या कर दी गई और शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. डीएसपी ने बताया कि यह रोड रेज का मामला लग रहा है.

"घटना 23 तारीख की रात करीब साढ़े 11 बजे की है. रोड रेज को मैटर लगता है. सुमित कुमार इनोवा सवार तीन व्यक्ति घर से उठाकर उसको मारकर समस्तीपुर बॉर्डर पर पुल से गंडक नदी में फेंक दिया. 7 दिनों बाद जब शव ऊपर आया तो उसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमोर्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है. एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है."- अनिल पांडे, डीएसपी सदर

ये भी पढ़ें: बिहार में JDU नेता को घर में घुसकर गोलियों से भून डाला

TAGGED:

बेगूसराय में नदी से शव बरामद
BEGUSARAI NEWS
MURDER IN BEGUSARAI
ROAD RAGE IN BEGUSARAI
BEGUSARAI BUSINESSMAN DEAD BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.