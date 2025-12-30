ETV Bharat / state

रोड रेज के बाद बदमाशों ने घर से घसीटकर कारोबारी को मार डाला, एक हफ्ते बाद शव नदी से बरामद

नदी से शव बरामद: पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की और उसकी निशानदेही पर चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही गंडक नदी घाट से सुमित कुमार का शव बरामद हुआ है.

अपहरण के बाद हत्या: लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास के रहने वाले सुमित कुमार का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया. घटना के बाद परिजनों और पुलिस द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कई दिनों तक सुमित कुमार का कोई सुराग नहीं मिल सका.

"बदमाशों ने घर जाने के दौरान उसके भाई का अपहरण कर लिया गया था. जिसका शव आज बरामद किया गया है. उसके भाई की किसी से कोई झंझट नहीं था. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा."- मिथिलेश कुमार, मृतक के भाई

23 दिसंबर की घटना: 23 दिसंबर की रात चार अपराधी एक चार चक्का वाहन से उस वक्त अपहरण कर लिया, जब सुमित कुमार पन्हास स्थित मोबाइल दुकान बंद कर गाड़ी से घर लौट रहे थे. घर के कुछ ही दूरी पर जबरन अपहरण कर लिया गया. अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि उजाले रंग की गाड़ी से उतरे चारों अपराधी सुमित कुमार के साथ मारपीट करते हुए जबरन उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं. सुमित कुमार लगातार विरोध करता रहा, लेकिन अपराधियों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर अपहरण कर लिया.

रोड रेज के बाद मर्डर: बताया जा रहा है कि उसी रात सुमित कुमार की हत्या कर दी गई और शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. डीएसपी ने बताया कि यह रोड रेज का मामला लग रहा है.

"घटना 23 तारीख की रात करीब साढ़े 11 बजे की है. रोड रेज को मैटर लगता है. सुमित कुमार इनोवा सवार तीन व्यक्ति घर से उठाकर उसको मारकर समस्तीपुर बॉर्डर पर पुल से गंडक नदी में फेंक दिया. 7 दिनों बाद जब शव ऊपर आया तो उसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमोर्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है. एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है."- अनिल पांडे, डीएसपी सदर

