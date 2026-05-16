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बरेली : खेत में स्कूल ड्रेस में मिली युवती की लाश, शिनाख्त नहीं

सीबीगंज थाना क्षेत्र के खना गोटिया गांव की घटना, एसपी सिटी ने दिए जांच के निर्देश

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 7:56 PM IST

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बरेली: सीबीगंज थाना क्षेत्र के खना गोटिया गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में एक युवती का शव बरामद हुआ. मृतका स्कूल ड्रेस में थी, जिसके कारण इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं और आशंकाएं जताई जा रही हैं. खेत में शव मिलने की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही एसपी सिटी मानुष पारिक भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने संबंधित मामले में गंभीरता से जांच के निर्देश दिए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतका की उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच बताई जा रही है. शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है. अब पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदा युवतियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है. शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को यहां लाकर फेंका गया है.


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा लिए हैं. इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. बता दें कि कुछ समय पहले भी बड़े बाईपास इलाके में एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान आज तक नहीं हो सकी है. लगातार हो रही इन वारदातों से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

इंस्पेक्टर सीबीगंज प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि बड़े बाईपास से सटे खना गोटिया गांव के एक खेत से युवती का शव बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में कार्रवाई की जा रही है.

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