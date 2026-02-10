ETV Bharat / state

मेरठ में महिला टीचर के पति का फंदे से लटका मिला शव; हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

मेरठ में फंदे से लटका महिला शिक्षिका के पति का शव. ( Photo Credit; Meerut Police )