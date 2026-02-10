ETV Bharat / state

मेरठ में महिला टीचर के पति का फंदे से लटका मिला शव; हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

मृतक के भाई और माता-पिता ने जताया हत्या का अंदेशा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मेरठ में फंदे से लटका महिला शिक्षिका के पति का शव.
मेरठ में फंदे से लटका महिला शिक्षिका के पति का शव. (Photo Credit; Meerut Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 10:08 AM IST

मेरठ: शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को महिला शिक्षक के पति का शव घर में फंदे से लटका पाया गया. पत्नी ने पुलिस को बताया है कि पति ने सुसाइड कर लिया है, जबकि मृतक के माता-पिता हत्या का अंदेशा जता रहे हैं. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

मेरठ में फंदे से लटका महिला शिक्षिका के पति का शव. (Video Credit; ETV Bharat)

विजयनगर में रहने वाले 40 वर्षीय रजनीश की पत्नी शहर के आरजी इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं. जबकि रजनीश एक निजी कंपनी में काम करता था. दंपति को एक दो साल का बेटा है. पति-पत्नी किराए के मकान में रहते थे. मृतक की पत्नी बबिता ने ही सबसे पहले मकान मालिक और पड़ोसियों को सूचना दी. साथ ही अपने सास-ससुर को कॉल करके बताया. जिसके बाद मृतक रजनीश के पिता वेदप्रकाश, मां निर्मला और छोटा भाई अमित मेरठ आ गए.

रजनीश मूल रूप से मुजफ्फरनगर के जानसठ का रहने वाला था. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पत्नी बबीता ने बताया कि हाल ही में मेरठ के ही गंगानगर में एक मकान का सौदा तय किया था, जिसकी मंगलवार को रजिस्ट्री करनी थी. जिस वजह से स्कूल से फ्री होकर वह पति को बताकर बैंक गई थी. जब घर लौटी तो पति ने सुसाइड कर लिया था.

इस बारे में सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि पत्नी इसे सुसाइड बता रही है, जबकि मृतक के परिजनों हत्या का अंदेशा जताया है. मकान मालिक योगेश चंद्र ने बताया है कि मकान में किराए पर ये दम्पत्ति बीते दो साल से रह रहे थे. उनका कहना है कि रजनीश अधिकांश घर पर ही रहता था, जबकि पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी. रजनीश वर्क फ्रॉम होम करता था. सीओ अभिषेक का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

