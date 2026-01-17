ETV Bharat / state

रेलवे ट्रैक पर मिला CRPF जवान का शव, छुट्टी पर मिर्जापुर घर आ रहा था, असम के शिवसागर में था तैनात

2013 में CRPF में ट्रेनर के पद पर हुई थी नियुक्ति. ( Photo Credit; provided by family )

मिर्जापुर : असम के शिवसागर में तैनात सीआरपीएफ जवान की बॉडी रेलवे ट्रैक से बरामद की गई है. शव की पहचान मिर्जापुर विकासखंड-जमालपुर के गांव मनऊर के रहने वाले विनय कुमार सिंह के रूप में हुई है. विनय 11 जनवरी को छुट्टी लेकर घर के लिए निकला था. आज शाम तक पार्थिव शरीर गांव लाने की उम्मीद है. पिता राम ललित सिंह ने बताया, बेटा विनय असम के शिवसागर में CRPF बटालियन में GD के पद पर तैनात था. विभाग से छुट्टी लेकर 11 जनवरी को घर के लिए निकाला था. लेकिन 13 जनवरी तक घर नहीं पहुंचा. मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था. कुछ पता नहीं चलने पर बहू रूबी 14 जनवरी को हवाई जहाज से असम पहुंची. 15 जनवरी को शिवसागर में बटालियन में पहुंची और अधिकारियों को पति विनय के घर नहीं पहुंचने की जानकारी दी. बटालियन के अधिकारी भी तलाश में लग गए. इस दौरान रेलवे विभाग से जानकारी मिली की रेलवे हॉस्पिटल में एक लावारिस लाश लाई गई है. CRPF अधिकारियों के साथ विनय की पत्नी रुबी सिंह रेलवे अस्पताल पहुंची और शव की शिनाख्त की.