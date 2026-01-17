रेलवे ट्रैक पर मिला CRPF जवान का शव, छुट्टी पर मिर्जापुर घर आ रहा था, असम के शिवसागर में था तैनात
जवान घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता हुई. पत्नी तलाश करते हुए बटालियन पहुंची. आज शाम तक घर लाया जाएगा शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 4:28 PM IST
मिर्जापुर : असम के शिवसागर में तैनात सीआरपीएफ जवान की बॉडी रेलवे ट्रैक से बरामद की गई है. शव की पहचान मिर्जापुर विकासखंड-जमालपुर के गांव मनऊर के रहने वाले विनय कुमार सिंह के रूप में हुई है. विनय 11 जनवरी को छुट्टी लेकर घर के लिए निकला था. आज शाम तक पार्थिव शरीर गांव लाने की उम्मीद है.
पिता राम ललित सिंह ने बताया, बेटा विनय असम के शिवसागर में CRPF बटालियन में GD के पद पर तैनात था. विभाग से छुट्टी लेकर 11 जनवरी को घर के लिए निकाला था. लेकिन 13 जनवरी तक घर नहीं पहुंचा. मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था. कुछ पता नहीं चलने पर बहू रूबी 14 जनवरी को हवाई जहाज से असम पहुंची.
15 जनवरी को शिवसागर में बटालियन में पहुंची और अधिकारियों को पति विनय के घर नहीं पहुंचने की जानकारी दी. बटालियन के अधिकारी भी तलाश में लग गए. इस दौरान रेलवे विभाग से जानकारी मिली की रेलवे हॉस्पिटल में एक लावारिस लाश लाई गई है. CRPF अधिकारियों के साथ विनय की पत्नी रुबी सिंह रेलवे अस्पताल पहुंची और शव की शिनाख्त की.
रेलवे द्वारा बताया गया कि 11जनवरी को लगभग दिन में ग्यारह बजे एक गार्ड ने स्टेशन मास्टर को बताया था कि सिमलुगुरी स्टेशन से लगभग दस-बारह किलोमीटर पहले लाइन के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. आरपीएफ जवान मौके पह पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर रेलवे अस्पताल भेज दिया. इसके बाद रूबी ने पूरी जानकारी परिवार वालों को दी.
पिता राम ललित सिंह ने बताया, शिनाख्त होने पर CRPF ने शव को कब्जे में ले लिया है. विभागीय कार्रवाई करने के बाद शव को मिर्जापुर लाया जा रहा है. रुबी भी साथ में है. आज शाम तक पांच-छः बजे तक पार्थिव शरीर ग्राम-मनऊर पहुंचने की संभावना है. विनय कुमार सिंह की नियुक्ति 2013 में CRPF में ट्रेनर के पद पर हुई थी.
यह भी पढ़ें : चंदौली समेत 6 जिलों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, CJI बोले- यूपी मॉडल दूसरे राज्यों को बताएंगे