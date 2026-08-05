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अमेठी में कमरे में मिला 12वीं की छात्रा का शव; घर पर नहीं थे परिजन, पुलिस जांच में जुटी

अमेठी : अमेठी कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को एक बारहवीं क्लास की छात्रा का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट व अन्य जांच के माध्यम से पुलिस छात्रा की मौत से पर्दा उठाने का प्रयास कर रही है.





जिले के अमेठी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 12वीं की एक छात्रा का शव मंगलवार को उसके घर के कमरे में मिला. परिजनों के मुताबिक, मंगलवार दोपहर को काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. पिता ने बंद खिड़की की कुछ ईंटें हटाकर अंदर झांका तो छात्रा का शव दिखाई दिया. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

परिजनों का कहना है कि छात्रा सुलतानपुर के एक युवक से मोबाइल पर बात करती थी. इसकी जानकारी होने पर परिवार ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था. जिसके बाद घर में काफी विवाद हुआ था. कुछ देर बाद छात्रा के पिता और मां कहीं काम से चले गये. इसी दौरान छात्रा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर आत्महत्या कर ली. मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है. छात्रा की मौत की असली वजह पता लगाने के लिए पुलिस पीएम रिपोर्ट के साथ अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है.