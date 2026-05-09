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होमगार्ड बैरक में मिला नगर सैनिक का शव, नशे का आदी होने का कारण निलंबन की हुई थी कार्रवाई

कबीरधाम के होमगार्ड बैरक में नगर सैनिक ने आत्मघाती कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि नगर सैनिक को निलंबित किया गया था.

DEAD BODY OF CITY SOLDIER
होमगार्ड बैरक में मिला नगर सैनिक का शव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 6:46 PM IST

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कबीरधाम : कबीरधाम जिले के छिरहा स्थित होमगार्ड बैरक परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब बैरक के बाथरूम में एक होमगार्ड जवान का शव फंदे पर लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही कार्यालय में मौजूद अन्य जवानों ने तत्काल अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

नशे का आदी था नगर सैनिक
मृतक की पहचान नगर सैनिक क्रमांक 222 विनोद मेरावी, निवासी जंगल रेंगाखार, के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विनोद मेरावी होमगार्ड कार्यालय परिसर के बैरक में ही रहता था. पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से नशे का आदी था और अक्सर ड्यूटी में नहीं रहता था. इसी कारण विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे कुछ दिनों पहले निलंबित कर दिया गया था.

नगर सैनिक विनोद मेरावी बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है. मृतक कुछ दिनों से निलंबित था और नशे की लत से भी परेशान बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है-योगेश कश्यप,थाना प्रभारी

शौचालय में मिला था शव
जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जवान शौचालय की ओर गए थे. इसी दौरान बाथरूम के अंदर विनोद मेरावी का शव फंदे पर लटका मिला.घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

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