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होमगार्ड बैरक में मिला नगर सैनिक का शव, नशे का आदी होने का कारण निलंबन की हुई थी कार्रवाई

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के छिरहा स्थित होमगार्ड बैरक परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब बैरक के बाथरूम में एक होमगार्ड जवान का शव फंदे पर लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही कार्यालय में मौजूद अन्य जवानों ने तत्काल अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

नशे का आदी था नगर सैनिक

मृतक की पहचान नगर सैनिक क्रमांक 222 विनोद मेरावी, निवासी जंगल रेंगाखार, के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विनोद मेरावी होमगार्ड कार्यालय परिसर के बैरक में ही रहता था. पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से नशे का आदी था और अक्सर ड्यूटी में नहीं रहता था. इसी कारण विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे कुछ दिनों पहले निलंबित कर दिया गया था.