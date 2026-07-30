बरेली: नाले में बहे मासूम प्रीत का तीसरे दिन मिला शव, नगर पालिका और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा
मंगलवार को नहाते समय तेज बहाव वाले नाले में गिरकर बह गया था 8 वर्षीय मासूम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:20 PM IST
बरेली: आंवला थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान नाले में बहे मासूम प्रीत का शव तीसरे दिन बरामद कर लिया गया है. नगर पालिका, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लगातार चले संयुक्त रेस्क्यू अभियान के बाद गुरुवार को बच्चे का शव मिला. शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
हादसे के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पूरे रेस्क्यू अभियान की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को हर हाल में मासूम को खोज निकालने के निर्देश दिए थे. उसके बाद पिछले तीन दिनों से नगर पालिका, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन-रात सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थीं. इधर नगर पालिका चेयरमैन आबिद अली ने बच्चे का पता बताने या तलाश में मदद करने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी.
अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी ने बताया कि रेस्क्यू के लिए क्षेत्र का विशेष नक्शा तैयार किया गया था, जिसके आधार पर संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई और आखिरकार बच्चे का शव बरामद हो गया. शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
इकलौते बेटे का शव देखकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. क्षेत्र में शोक की लहर है. बता दें कि बीते मंगलवार को आंवला के मोहल्ला खेड़ा में मूसलाधार बारिश के दौरान नंदराम प्रजापति का 8 वर्षीय दिव्यांग बेटा प्रीत नहाते समय तेज बहाव वाले नाले में गिरकर बह गया था.
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