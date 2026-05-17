ETV Bharat / state

24 घंटे से लापता बच्ची की लाश घर के पास मिली; मुंह में कपड़ा ठूंसा, गले पर चोट के निशान

24 घंटे से लापता बच्ची की लाश घर के पास खेत में मिली. ( Photo Credit: ETV Bharat )