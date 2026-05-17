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24 घंटे से लापता बच्ची की लाश घर के पास मिली; मुंह में कपड़ा ठूंसा, गले पर चोट के निशान

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं.

24 घंटे से लापता बच्ची की लाश घर के पास खेत में मिली.
24 घंटे से लापता बच्ची की लाश घर के पास खेत में मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 9:10 AM IST

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बहराइच: 24 घंटे से लापता बच्ची की लाश उसके घर के पास ही एक खेत में मिली है. गले पर चोट के निशान हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था. आशंका है कि बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है.

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि बच्ची खैरीघाट थाना क्षेत्र के ही एक गांव की है. उसकी उम्र करीब 9 वर्ष है. बच्ची के गले पर चोट के निशान मिले हैं. मामला की गंभीरता से जांच की जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह और सीओ महसी पवन कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है.

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि 15 मई 2026 को देर रात्रि में थाना खैरीघाट में सूचना मिली कि एक बच्ची अपने घर से गायब है. सूचना पर तत्काल समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए खैरीघाट की पुलिस टीम बच्ची की तलाश के लिए ग्रामीणों के सहयोग से लगी हुई थी.

​पूरी रात तलाशी के क्रम में खैरीघाट की पुलिस टीम को 16 मई 2026 की सुबह बच्ची का शव उसके घर के बगल के ही एक खेत में मिला है. बच्ची के गले पर चोट के निशान हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. कुल तीन टीमों का गठन किया गया है. खैरीघाट पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच ने घटना से संबंधित तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. जल्द ही घटना का अनावरण कर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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