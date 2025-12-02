मेरठ में 8वीं के छात्र का शव बाथरुम में लटका मिला; BSF जवान पिता मेघालय में हैं तैनात
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि फारेंसिक टीम ने सैनिक विहार स्थित बच्चे के घर पर पहुंचकर छानबीन की है.
मेरठ: जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सैनिक विहार कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव मिला है. छात्र का शव घर के बाथरुम में स्कूल के आईकार्ड के रिबन से लटका पाया गया. मृत छात्र के पिता बीएसएफ में कार्यरत हैं और वर्तमान तैनाती मेघालय में है.
मृतक की पहचान लक्ष्य (13) पुत्र दीपक बालियान के रुप में हुई है. वह मां गुड़िया के साथ सैनिक विहार कॉलोनी में रहता था. लक्ष्य 8वीं कक्षा का छात्र था. यह परिवार मूलरुप से मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है.
परिजनों ने बताया कि शाम को ट्यूशन से आने के बाद वह बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया. काफी देर तक वह बाहर नहीं निकला. मां को लगा कि वह बाहर निकलकर टहलने चला गया है.
कुछ देर बाद मां जब बाथरुम की तरफ गई तो देखा कि बेटा बाथरुम की खूंटी से लटका पड़ा है. मां बदहवास हो गई और शोर मचाने लगी. आसपास के लोग वहां पहुंचे और लक्ष्य को लेकर हॉस्पिटल भागे. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
एसपी देहात आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बच्चे कि मौत की सूचना मृतक परिवार की तरफ से पुलिस को नहीं मिली. निजी हॉस्पिटल द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को यह जानकारी दी गई थी. एसएचओ विनय कुमार ने मौके पर जाकर पूछताछ भी की है.
मृतक की मां गुड़िया का रो-रोकर बुरा हाल है. गुड़िया ने बताया कि उसे बिल्कुल अहसास नहीं है, कि आखिर कैसे उसके बच्चे की जान चली गई. उसका कहना है, कि उसे लगता है, कि शायद उसका बेटा बाथरूम में गया और वहां उसका पैर फिसल गया, जिससे उसका स्कूल आईकार्ड से गला दब गया और मौत हो गई.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि फारेंसिक टीम को भेजा गया था. देर रात को फारेंसिक टीम ने सैनिक विहार स्थित बच्चे के घर पर पहुंचकर छानबीन की है. हर तरह से इस मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है.
उन्होंने कहा कि घटना दिन की है, जबकि पुलिस को सूचना शाम को मिली. फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट मिलने पर ही कुछ साफ होगा. मृतक के पिता दीपक बालियान को जैसे ही सूचना मिली वह भी वहां से मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं.
