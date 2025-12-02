ETV Bharat / state

मेरठ में 8वीं के छात्र का शव बाथरुम में लटका मिला; BSF जवान पिता मेघालय में हैं तैनात

मेरठ में 8वीं के छात्र का शव बाथरुम में लटका मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सैनिक विहार कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव मिला है. छात्र का शव घर के बाथरुम में स्कूल के आईकार्ड के रिबन से लटका पाया गया. मृत छात्र के पिता बीएसएफ में कार्यरत हैं और वर्तमान तैनाती मेघालय में है.

मृतक की पहचान लक्ष्य (13) पुत्र दीपक बालियान के रुप में हुई है. वह मां गुड़िया के साथ सैनिक विहार कॉलोनी में रहता था. लक्ष्य 8वीं कक्षा का छात्र था. यह परिवार मूलरुप से मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है.

परिजनों ने बताया कि शाम को ट्यूशन से आने के बाद वह बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया. काफी देर तक वह बाहर नहीं निकला. मां को लगा कि वह बाहर निकलकर टहलने चला गया है.

कुछ देर बाद मां जब बाथरुम की तरफ गई तो देखा कि बेटा बाथरुम की खूंटी से लटका पड़ा है. मां बदहवास हो गई और शोर मचाने लगी. आसपास के लोग वहां पहुंचे और लक्ष्य को लेकर हॉस्पिटल भागे. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसपी देहात आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बच्चे कि मौत की सूचना मृतक परिवार की तरफ से पुलिस को नहीं मिली. निजी हॉस्पिटल द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को यह जानकारी दी गई थी. एसएचओ विनय कुमार ने मौके पर जाकर पूछताछ भी की है.