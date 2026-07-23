भालू की डेड बॉडी डोमिनहिल-गेल्हापानी मार्ग पर मिली, मौके पर पहुंची चिरमिरी वन विभाग की टीम
भालू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट से मौत की वजह का होगा खुलासा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 4:46 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भालू का शव चिरमिरी वन परिक्षेत्र से मिला है. सुबह जब ग्रामीण डोमनहिल से गेल्हापानी जा रहे थे, तब उनको भालू का शव एफडीए प्लांटेशन के पास पड़ा मिला. ग्रामीणों ने वन विभाग को भालू के शव की जानकारी दी. सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. भालू का शव मिलने से वन विभाग की टीम सकते में है. वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि भालू की मौत कैसे हुई ये कहना अभी जल्दबाजी होगी. डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मौत की वजह क्या थी.
रास्ते पर पड़ा मिला भालू का शव
वन विभाग की टीम ने भालू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से भालू के शव का पंचनामा भी किया गया. वन परिक्षेत्र अधिकारी टीकम सिंह ठाकुर का कहना है कि भालू का शव एक दिन पुराना लग रहा है. अगर शव दो तीन दिन पुराना होता तो बदबू आते रहती. वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वन विभाग को पीएम रिपोर्ट का इंतजार
घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भालू की मौत किन परिस्थितियों में हुई. प्रारंभिक जांच में मृत्यु के कारणों का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाया है. ऐसे में वन विभाग दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी अथवा किसी अन्य संभावित कारण सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
भालू का शव सड़क किनारे मिला है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है: टीकम सिंह ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरमिरी
मरवाही और चिरमिरी भालुओं का है प्राकृतिक आशियाना
चिरमिरी वन परिक्षेत्र घने जंगलों और वन्यजीवों की मौजूदगी के लिए जाना जाता है. ऐसे में सड़क किनारे भालू का मृत मिलना वन विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है. वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से वन्यजीवों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका भी बनी रहती है. वन विभाग ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी संभावित बिंदुओं पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
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