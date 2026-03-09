ETV Bharat / state

चिट्टे ने फिर छीनी जिंदगी, सड़क किनारे मिला 18 साल के युवक का शव, डेड बॉडी के पास सिरिंज बरामद

जननी में युवक का शव मिला है. सिरिंज मिलने से नशे के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है.

सड़क किनारे मिला शव
सड़क किनारे मिला शव (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऊना: नशा समाज के लिए घातक बनता जा रहा है. युवा पीढ़ी इसके दलदल में धंसती जा रही है. कई युवा इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं. हरोली क्षेत्र के जननी के पास क्रशर रोड किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मौके पर सिरिंज मिलने के कारण पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर नशे के कारण मौत होने की आशंका जताई है. मृतक की पहचान 18 वर्षीय सौरव निवासी पंजाब के रूप में हुई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरोली पुलिस को सूचना मिली कि जननी के पास क्रशर रोड पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. जांच के दौरान मृतक के पास से एक मोटरसाइकिल, एक सिरिंज और अन्य सामान बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार शव पर किसी प्रकार की मारपीट या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. मौके पर सिरिंज मिलने से नशे के कारण मौत होने की आशंका है, हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी और शव को ऊना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भाटिया ने कहा कि 'मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा. आम जनता से अपील की है कि अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें. नशे की लत युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही है और कई परिवारों की खुशियां छिन रही हैं. चिट्टा या अन्य नशे का कारोबार करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में गर्मी का अटैक, समय से पहले मौसम बदलने का क्या होगा असर

TAGGED:

YOUTH BODY FOUND ROADSIDE IN UNA
DRUG OVERDOSE DEATH UNA
CHITTA OVERDOSE DEATH UNA
UNA YOUTH DEAD BODY
UNA DEAD BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.