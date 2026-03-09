ETV Bharat / state

चिट्टे ने फिर छीनी जिंदगी, सड़क किनारे मिला 18 साल के युवक का शव, डेड बॉडी के पास सिरिंज बरामद

ऊना: नशा समाज के लिए घातक बनता जा रहा है. युवा पीढ़ी इसके दलदल में धंसती जा रही है. कई युवा इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं. हरोली क्षेत्र के जननी के पास क्रशर रोड किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मौके पर सिरिंज मिलने के कारण पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर नशे के कारण मौत होने की आशंका जताई है. मृतक की पहचान 18 वर्षीय सौरव निवासी पंजाब के रूप में हुई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरोली पुलिस को सूचना मिली कि जननी के पास क्रशर रोड पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. जांच के दौरान मृतक के पास से एक मोटरसाइकिल, एक सिरिंज और अन्य सामान बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार शव पर किसी प्रकार की मारपीट या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. मौके पर सिरिंज मिलने से नशे के कारण मौत होने की आशंका है, हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी और शव को ऊना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.