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रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, सड़क किनारे मिली लाश, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलेगा राज

उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में काशीपुर रोड पर उस समय सनसनी फैल गए गई, जब एक व्यक्ति का लाश सड़क किनारे मिला.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2026 at 1:11 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आई है. रुद्रपुर-काशीपुर रोड पर नवोदय स्कूल से पहले पेड़ के नीचे करीब तीस साल के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

मामले की सूचना मिलते ही रुद्रपुर कोतवाली से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक को आखिरी बार किसके साथ और कब देखा गया था. इसके अलावा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से युवक की गतिविधियों और घटनास्थल तक पहुंचने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस को सड़क किनारे एक युवक के शव के पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस फिलहाल युवक की मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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