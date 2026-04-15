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रेवाड़ी में सरसों तेल मिल में मिला युवक का शव, हत्या या सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

रेवाड़ी: दिल्ली रोड पर रेवाड़ी में एक ऑयल मिल में शव मिलने से हड़कंप मच गया है. मृतक के पेट पर नुकीली चीज के निशान मिले हैं. सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए मॉडल टाउन थाना पुलिस के साथ सीआईए रेवाड़ी, धारूहेड़ा और कोसली भी मौके पर पहुंची.

3 दिन पहले मजदूरी के लिए रेवाड़ी आया था युवक: जानकारी के अनुसार युवक अपने बुआ के बेटे के साथ 3 दिन पहले ही काम के लिए रेवाड़ी आया था. घटना की रात दोनों ने साथ खाना खाया और सो गए थे. जब सुबह सुंदर लाल कमरे से बाहर नहीं आया तो बुआ के बेटे ने दरवाजा खटखटाया. अंदर से आवाज नहीं आने पर दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर सुंदर लाल का खून से लथपथ शव पड़ा मिला. इसके बाद घटना की सूचना मिल मालिकऔर पुलिस को दी गई. मृतक के पेट पर नुकीली चीज (पंखी) के दो निशान मिले है.