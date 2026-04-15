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रेवाड़ी में सरसों तेल मिल में मिला युवक का शव, हत्या या सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

रोजगार के सिलसिले में रेवाड़ी पहुंचे एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है.

MURDER IN REWARI
सीसीटीवी की जांच करते पुलिस अधिकार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 2:59 PM IST

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रेवाड़ी: दिल्ली रोड पर रेवाड़ी में एक ऑयल मिल में शव मिलने से हड़कंप मच गया है. मृतक के पेट पर नुकीली चीज के निशान मिले हैं. सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए मॉडल टाउन थाना पुलिस के साथ सीआईए रेवाड़ी, धारूहेड़ा और कोसली भी मौके पर पहुंची.

3 दिन पहले मजदूरी के लिए रेवाड़ी आया था युवक: जानकारी के अनुसार युवक अपने बुआ के बेटे के साथ 3 दिन पहले ही काम के लिए रेवाड़ी आया था. घटना की रात दोनों ने साथ खाना खाया और सो गए थे. जब सुबह सुंदर लाल कमरे से बाहर नहीं आया तो बुआ के बेटे ने दरवाजा खटखटाया. अंदर से आवाज नहीं आने पर दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर सुंदर लाल का खून से लथपथ शव पड़ा मिला. इसके बाद घटना की सूचना मिल मालिकऔर पुलिस को दी गई. मृतक के पेट पर नुकीली चीज (पंखी) के दो निशान मिले है.

तेल मिल में मिला युवक का शव (Etv Bharat)

पुलिस दोनों एंगल पर कर रही है जांच: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि "सूचना के बाद मॉडल टाउन पुलिस के साथ सीआईए रेवाड़ी, धारूहेड़ा और कोसली की टीम के साथ वह स्वयं मौके पर पहुंचे थे. मृतक के पेट पर नुकीली चीज के दो निशान मिले हैं. सीएफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया था. पुलिस हत्या और आत्म हत्या, दोनों एंगल से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी."

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