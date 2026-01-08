ETV Bharat / state

नल की आवाज सुनकर महिला टॉयलेट में घुसा नर्सिंगकर्मी, खोलकर देखा तो उड़ गए होश

दौसा : जिला अस्पताल में गुरुवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के टॉयलेट में एक अज्ञात युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक ने सर्जिकल वार्ड के महिला टॉयलेट में जाकर आत्महत्या कर ली. घटना उस समय सामने आई जब बाथरूम में नल से लगातार पानी गिरने की आवाज आ रही थी. नल से गिर रहे पानी की आवाज को सुनकर नर्सिंग इंचार्ज दिनेश बैरवा नल चेक करने के लिए टॉयलेट की ओर गए, जहां उन्होंने सबसे पहले युवक को मृत अवस्था में देखा.

कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, लेकिन कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस द्वारा मृतक की पहचान हो चुकी है, मृतक युवक पापड़दा थाना इलाके का रहने वाला था और नाम रामावतार मीना था, इधर मृतक स्थानीय होने के कारण पुलिस अलर्ट है, आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है. दौसा डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा और कोतवाल भगवान सहाय शर्मा सहित अनेक थानों की पुलिस अस्पताल में तैनात की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके.