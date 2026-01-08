नल की आवाज सुनकर महिला टॉयलेट में घुसा नर्सिंगकर्मी, खोलकर देखा तो उड़ गए होश
हॉस्पिटल के टॉयलेट में शव बरामद होने से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
Published : January 8, 2026 at 11:42 AM IST
दौसा : जिला अस्पताल में गुरुवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के टॉयलेट में एक अज्ञात युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक ने सर्जिकल वार्ड के महिला टॉयलेट में जाकर आत्महत्या कर ली. घटना उस समय सामने आई जब बाथरूम में नल से लगातार पानी गिरने की आवाज आ रही थी. नल से गिर रहे पानी की आवाज को सुनकर नर्सिंग इंचार्ज दिनेश बैरवा नल चेक करने के लिए टॉयलेट की ओर गए, जहां उन्होंने सबसे पहले युवक को मृत अवस्था में देखा.
कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, लेकिन कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस द्वारा मृतक की पहचान हो चुकी है, मृतक युवक पापड़दा थाना इलाके का रहने वाला था और नाम रामावतार मीना था, इधर मृतक स्थानीय होने के कारण पुलिस अलर्ट है, आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है. दौसा डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा और कोतवाल भगवान सहाय शर्मा सहित अनेक थानों की पुलिस अस्पताल में तैनात की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके.
इसे भी पढ़ें: चूरू में महिला कांस्टेबल से सामूहिक दुष्कर्म, पूर्व थानाधिकारी समेत चार पुलिसकर्मियों पर आरोप
नर्सिंग इंचार्ज की सूचना पर पहुंची पुलिस : नर्सिंग इंचार्ज द्वारा तत्काल अस्पताल प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम जिला अस्पताल पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद युवक के शव को टॉयलेट रूम से बाहर निकालकर इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए अव्यवस्था का माहौल बन गया. मरीजों और उनके परिजनों में भय और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. यह भी सवाल उठने लगे कि युवक आखिर मरीज था, अटेंडेंट था या फिर कोई बाहरी व्यक्ति, जो इस तरह सर्जिकल वार्ड तक पहुंच गया. इस पूरे मामले को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल दौसा डॉ. आर.के. मीणा ने बताया कि नर्सिंग इंचार्ज से सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस को अवगत कराया गया.