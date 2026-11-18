देहरादून में खौफनाक वारदात, बंद बोरे में मिली युवती की लाश, चेहरे पर चोट के निशान
देहरादून में बुधवार 18 नवंबर को उस समय सनसनी फैल गई, जब प्रेम नगर थाना क्षेत्र में बोरे में बंद युवती की लाश मिली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 7:37 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून से सनसीखेज खबर सामने आई है. देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में बोरे में बंद युवती की लाश मिली है. युवती के चेहरे पर घाव के निशाना है. आशंका है कि युवती की हत्या कर उसका शव प्रेम नगर थाना क्षेत्र के जामुंवाला में ठिकाने लगाया गया है.
पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार युवती की चेहरे पर घाव के कई निशान है. फिलहाल थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है. फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए है. अभी तक युवती के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की जा सके.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि अभी मौत के कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही वजह पता चल पाएगी. फिलहाल पुलिस युवती की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है.
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