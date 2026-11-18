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देहरादून में खौफनाक वारदात, बंद बोरे में मिली युवती की लाश, चेहरे पर चोट के निशान

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून से सनसीखेज खबर सामने आई है. देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में बोरे में बंद युवती की लाश मिली है. युवती के चेहरे पर घाव के निशाना है. आशंका है कि युवती की हत्या कर उसका शव प्रेम नगर थाना क्षेत्र के जामुंवाला में ठिकाने लगाया गया है.

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार युवती की चेहरे पर घाव के कई निशान है. फिलहाल थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है. फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए है. अभी तक युवती के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की जा सके.