शाहजहांपुर में खेत में मिला युवती का शव; गले पर मिले घाव के निशान, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं.

घटना स्थल पर जांच करते पुलिस के अधिकारी
घटना स्थल पर जांच करते पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:37 PM IST

शाहजहांपुर : जिले के सेहरामऊ क्षेत्र में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव घर के बाहर खेत में मिला है. शव के गले पर घाव के निशान मिले हैं. शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना सेहरामऊ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती (22) का शव गांव की आबादी के पास लगे खेत से बरामद हुआ है. शव के गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली कि युवती का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे. यह हत्या इसी कड़ी से जोड़कर पुलिस आगे की जांच कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मंगलवार को खेत में युवती का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बताया कि आशंका जाहिर की जा रही है कि युवती की हत्या कहीं और की गई है और शव को खेत में लाकर फेंका गया है. पुलिस का कहना है कि युवती के गर्दन पर घाव के निशान मिले हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

