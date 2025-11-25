ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में खेत में मिला युवती का शव; गले पर मिले घाव के निशान, पुलिस जांच में जुटी

शाहजहांपुर : जिले के सेहरामऊ क्षेत्र में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव घर के बाहर खेत में मिला है. शव के गले पर घाव के निशान मिले हैं. शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना सेहरामऊ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती (22) का शव गांव की आबादी के पास लगे खेत से बरामद हुआ है. शव के गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली कि युवती का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे. यह हत्या इसी कड़ी से जोड़कर पुलिस आगे की जांच कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.