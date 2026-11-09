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बिहार में दवा लाने निकले पुजारी का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार के नवादा स्थित हिसुआ थाना क्षेत्र के मटुक बिगहा गांव में सोमवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी. इसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना हिसुआ थाना पुलिस को दी.

तस्वीर जारी होने पर हुई मृतक की पहचान