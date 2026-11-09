बिहार में दवा लाने निकले पुजारी का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
Nawada Dead Body Found: पुजारी का शव उसके नानी घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर पाया गया. रिपोर्ट- सोनू कुमार
Published : November 9, 2026 at 6:01 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा स्थित हिसुआ थाना क्षेत्र के मटुक बिगहा गांव में सोमवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी. इसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना हिसुआ थाना पुलिस को दी.
तस्वीर जारी होने पर हुई मृतक की पहचान
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी. इसके बाद पुलिस ने युवक की तस्वीर जारी की, जिसके आधार पर उसकी पहचान रूपौ गांव निवासी 40 वर्षीय संजय पांडेय के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि वह धमौल से दवा लाने के लिए नवादा आए थे.
पेशे से पुजारी थे मृतक
परिजनों के अनुसार, संजय पांडेय पेशे से पुजारी थे और अपनी नानी के घर आए थे. उनका शव नानी के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर पाया गया. कहा जा रहा है कि वे दवा लेने के लिए घर से निकले थे.
एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक सबूत जुटाए. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल, नवादा भेज दिया गया.
हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस हत्या और आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. दवा लेने निकले शख्स का शव मिलने से कई तरह की अटकलें लग रही हैं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
वहीं इस संबंध में हिसुआ थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों ने फिलहाल किसी पर संदेह जाहिर नहीं किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही है.
"परिवार के लोगों ने फिलहाल किसी पर संदेह जाहिर नहीं किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही है."- मृत्युंजय कुमार, हिसुआ थानाध्यक्ष
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