ETV Bharat / state

कानपुर में गंगा किनारे मिला डॉल्फिन का शव, पोस्टमार्टम से होगा मौत का खुलासा

कानपुर: गंगा नदी के किनारे दुर्लभ डॉल्फिन मछली मिली है. जाजमऊ पुल के नीचे शुक्रवार देर रात को क्षेत्रीय लोगों ने रेतीली जमीन पर मृत डॉल्फिन को देखा. आनन-फानन में वन विभाग व पुलिस को सूचना दी गई. तब बिना देरी के वन विभाग के अफसर व जाजमऊ थाना पुलिस टीम के कर्मी मौके पर पहुंचे.

रात का समय और गलनभरी सर्दी के बीच अफसरों ने डॉल्फिन को वहां से हटाया. लोगों का कहना था, उन्होंने इतनी बड़ी डॉल्फिन कभी नहीं देखी. ये जानकारी तो थी कि गंगा में डॉल्फिन रहती हैं. हालांकि वह तब दिखती थीं, जब गंगा का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ा होता था. वन विभाग के अफसरों ने डॉल्फिन का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है. क्षेत्रीय वन अधिकारी नावेद इकराम ने कहा कि पीएम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि डॉल्फिन की मौत कैसे हुई. डॉल्फिन गंगा के रेतीले भाग पर आई तो उसका शरीर फूला था.

वन विभाग के अफसर जहां ये आशंका जता रहे हैं कि डॉल्फिन की मौत की वजह गंगा के पानी में बढ़ता प्रदूषण हो सकता है. वहीं, प्रदूषण विभाग के अफसर इस बात से इंकार कर रहे हैं.