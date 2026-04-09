बरेली में 9वीं के छात्र का शव खंडहर में मिला, दो दिन से गायब था, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
मृतक के चाचा एवं अधिवक्ता शिशुपाल ने इस घटना में हत्या की आशंका जताई है. शिक्षक पर डांटने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:56 PM IST
बरेली : थाना इज्जतनगर क्षेत्र स्थित न्यू मॉडल रेलवे कॉलोनी में एक खंडहर पड़े मकान से 9वीं कक्षा के छात्र का शव मिला है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया.
मृतक की पहचान आलोक विराट के रूप में हुई है. आलोक पिछले दो दिनों से घर से लापता था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना इज्जतनगर में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाश के लिए दो टीमें गठित की थीं.
गुरुवार शाम सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां छात्र का शव जर्जर मकान के लिंटर से फंदे के सहारे लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
मृतक के चाचा एवं अधिवक्ता शिशुपाल ने इस घटना में हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि दो दिन पहले छात्र को उसके शिक्षक द्वारा फोन पर डांटा गया था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था. संभवतः उसी कारण अवसाद में चला गया.
परिजनों ने केंद्रीय विद्यालय आईवीआरआई के एक शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
एसपी सिटी मानुष पारिख ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र कक्षा 9 में असफल हो गया था, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में था और घर से चला गया था. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर पड़ताल जारी है.
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