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राजाखेड़ा: 20 वर्षीय विवाहिता का शव मिला, ससुराल पक्ष घर से फरार

पुलिस के अनुसार मृतका की शादी करीब 14 महीने पूर्व हुई थी, जिसके कोई संतान नहीं है.

Rajakhera Police Station
पुलिस थाना राजाखेड़ा (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 7:21 PM IST

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राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिकरौदा की ठार में शुक्रवार दोपहर एक 20 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद से ससुराल पक्ष घर से फरार है. पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है. घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए गए हैं.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि ने बताया कि मृतका की पहचान रीना पत्नी ऋषिकेश निवासी सिकरौदा बढ़ा की ठार के रूप में हुई है. मृतका की शादी करीब 14 महीने पूर्व हुई थी, जिसके कोई संतान नहीं है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना का कारण पारिवारिक कलह होना बताया जा रहा है.

पढ़ें: घर में मिला विवाहिता का शव, फरार हुए ससुराल वाले, पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि रीना को मार कर लटका दिया गया है. घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार है. पुलिस ने फिलहाल मृतका के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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IN LAWS FLEE HOUSE AFTER INCIDENT
FAMILY OF WOMAN LEVEL ALLEGATIONS
WOMAN BODY HELD IN MORTUARY
20 वर्षीय विवाहिता का शव मिला
DEAD BODY OF MARRIED WOMAN FOUND

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