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राजाखेड़ा: 20 वर्षीय विवाहिता का शव मिला, ससुराल पक्ष घर से फरार

राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिकरौदा की ठार में शुक्रवार दोपहर एक 20 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद से ससुराल पक्ष घर से फरार है. पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है. घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए गए हैं.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि ने बताया कि मृतका की पहचान रीना पत्नी ऋषिकेश निवासी सिकरौदा बढ़ा की ठार के रूप में हुई है. मृतका की शादी करीब 14 महीने पूर्व हुई थी, जिसके कोई संतान नहीं है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना का कारण पारिवारिक कलह होना बताया जा रहा है.