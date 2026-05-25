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51 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का शव, दहशत में नामजद आरोपी

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. एक मां ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. आरोप है कि दरिंदों ने सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को आनन-फानन में कब्रिस्तान में दफना दिया. मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

घर पहुंचते ही उड़ गए होश : पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 3 अप्रैल की सुबह वह गेहूं की कटनी करने खेत गई थी. रात करीब 10:30 बजे जब वह वापस घर लौटी तो उसकी बेटी चौकी पर घुटनों के बल झुकी हुई मिली. उसके गले में दुपट्टे का फंदा था और दुपट्टे का दूसरा सिरा छप्पर के बांस से बंधा हुआ था. घर के बाकी छोटे बच्चे उस वक्त सो रहे थे. बेटी की हालत देखते ही मां चीख पड़ी.

शोर मचाते ही पहुंचा गांव का शख्स : मां का आरोप है कि उसके शोर मचाने पर गांव का ही एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. महिला ने अपने आवेदन में गांव के चार युवकों पर सामूहिक रूप से वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. आरोप है कि सभी ने मिलकर बच्ची की हत्या की और बाद में शव को फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या लगे.

बिना सहमति कब्रिस्तान में दफना दिया शव : पीड़िता की मां ने बताया कि 4 अप्रैल की सुबह उसके पति के मुंबई से लौटने से पहले ही आरोपियों ने उसकी सहमति के बिना बच्ची के शव को सुन्नरपुर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया. महिला का आरोप है कि पूरा मामला दबाने और सबूत खत्म करने की साजिश रची गई थी. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

''एक महीने के बाद आवेदन दिया गया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच किया गया और कोर्ट के आदेश पर शव को निकाला कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- जंगो राम, थानाध्यक्ष, बेलसंड