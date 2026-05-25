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51 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का शव, दहशत में नामजद आरोपी

पीड़ित मां की गुहार पर उसकी 14 साल की बेटी के शव को पुलिस ने कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पढ़ें पूरी खबर-

जेसीवी से कब्र की खुदाई करती पुलिस
जेसीवी से कब्र की खुदाई करती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 1:39 PM IST

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सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. एक मां ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. आरोप है कि दरिंदों ने सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को आनन-फानन में कब्रिस्तान में दफना दिया. मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

घर पहुंचते ही उड़ गए होश : पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 3 अप्रैल की सुबह वह गेहूं की कटनी करने खेत गई थी. रात करीब 10:30 बजे जब वह वापस घर लौटी तो उसकी बेटी चौकी पर घुटनों के बल झुकी हुई मिली. उसके गले में दुपट्टे का फंदा था और दुपट्टे का दूसरा सिरा छप्पर के बांस से बंधा हुआ था. घर के बाकी छोटे बच्चे उस वक्त सो रहे थे. बेटी की हालत देखते ही मां चीख पड़ी.

शोर मचाते ही पहुंचा गांव का शख्स : मां का आरोप है कि उसके शोर मचाने पर गांव का ही एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. महिला ने अपने आवेदन में गांव के चार युवकों पर सामूहिक रूप से वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. आरोप है कि सभी ने मिलकर बच्ची की हत्या की और बाद में शव को फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या लगे.

बिना सहमति कब्रिस्तान में दफना दिया शव : पीड़िता की मां ने बताया कि 4 अप्रैल की सुबह उसके पति के मुंबई से लौटने से पहले ही आरोपियों ने उसकी सहमति के बिना बच्ची के शव को सुन्नरपुर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया. महिला का आरोप है कि पूरा मामला दबाने और सबूत खत्म करने की साजिश रची गई थी. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

''एक महीने के बाद आवेदन दिया गया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच किया गया और कोर्ट के आदेश पर शव को निकाला कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- जंगो राम, थानाध्यक्ष, बेलसंड

निकाह का दबाव और छेड़छाड़ का आरोप : मृतका की ममेरी बहन ने खुलासा किया कि आरोपी मो० रियाज मृतक लड़की से निकाह करना चाहता था. स्कूल आने-जाने के दौरान वह अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता था. पीड़िता ने इस बात की शिकायत पहले अपनी मां से भी की थी. परिवार का आरोप है कि इसी रंजिश में बच्ची को निशाना बनाया गया.

गांव छोड़कर फरार हुए आरोपी : घटना के बाद से सभी नामजद आरोपी गांव छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन पर लगातार मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है. डरी-सहमी मां ने प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है.

SP के आदेश पर खुली कब्र : मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर SP ने बेलसंड थाना पुलिस के द्वारा कब्र से बच्ची का शव बाहर निकलवाया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

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