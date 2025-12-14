फर्रुखाबाद में घर से 600 मीटर दूर आलू के खेत में मिला बच्चे का शव, चार दिन से लापता था, परिजन बोले- हत्या की गई
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 5:39 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 5:57 PM IST
फर्रुखाबाद : थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव कोरी खेड़ा से चार दिन से लापता बच्चे का शव रविवार को आलू के खेत में मिला है. खेत में पानी लगाने गए एक ग्रामीण को बच्चे का कोट पड़ा दिखा. ग्रामीण ने बच्चे के परिजनों को सूचना दी. जानकारी मिलते ही परिवार के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की. गांव से 600 मीटर दूर भरतापुर झांसी मार्ग पर आलू के खेत में शव मिला.
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले में केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है. घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है.
गांव के मंदिर के पास से हुआ था लापता : गांव कोरीखेड़ा के रहने वाले किसान चंद्रप्रकाश गुप्ता का बेटा आशुतोष (10) बुधवार शाम घर से कुछ दूर मंदिर की तरफ गया था. देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोग चिंतित हुए. बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर खेतों, रास्तों, नजदीकी गांवों, रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोज की. लेकिन आशुतोष का कोई पता नहीं चला.
डॉग स्क्वायड टीम ने भी की थी पड़ताल : ताऊ प्रमोद कुमार ने बताया, चंद्रप्रकाश ने थाना जहानगंज में आशुतोष की गुमशुदगी की तहरीर दी थी. बीते दिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और कन्नौज से डॉग स्क्वायड टीम भी बुलाई गई थी. लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा. रविवार सुबह ग्रामीण पवन खेत में पानी लगाने गए, तो बच्चे का कोट पड़ा देखा. पवन ने लापता आशुतोष के परिजन की सूचना दी.
चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था : परिजन मौके पर पंहुचे और कोट की पहचान की. जिसके बाद मौके पर भीड़ लग गयी. ग्रामीणों ने खोजबीन की तो आशुतोष का शव करीब 600 मीटर दूर भरतापुर झांसी मार्ग पर आलू के खेत में पड़ा मिला. अभिषेक एक बहन व तीन भाइयों में तीसरे नम्बर का था.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर को थाना जहानगंज पर गांव कोरीखेड़ से एक 10 साल के बच्चे की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया गया था. पुलिस जांच में जुटी थी. रविवार सुबह बच्चे का शव गांव से करीब 600 मीटर की दूरी पर खेत में मिला है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : यूपी में सड़क हादसों में 8 की मौत; हमीरपुर में सगे भाइयों सहित 4 की जान गई, फर्रुखाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ में भी एक्सीडेंट से 2 मौतें