ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में घर से 600 मीटर दूर आलू के खेत में मिला बच्चे का शव, चार दिन से लापता था, परिजन बोले- हत्या की गई

आलू के खेत में मिला बच्चे का शव. ( Photo Credit; Farrukhabad Police Media cell )

फर्रुखाबाद : थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव कोरी खेड़ा से चार दिन से लापता बच्चे का शव रविवार को आलू के खेत में मिला है. खेत में पानी लगाने गए एक ग्रामीण को बच्चे का कोट पड़ा दिखा. ग्रामीण ने बच्चे के परिजनों को सूचना दी. जानकारी मिलते ही परिवार के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की. गांव से 600 मीटर दूर भरतापुर झांसी मार्ग पर आलू के खेत में शव मिला. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले में केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है. घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. (Video Credit; Farrukhabad Police Media cell) गांव के मंदिर के पास से हुआ था लापता : गांव कोरीखेड़ा के रहने वाले किसान चंद्रप्रकाश गुप्ता का बेटा आशुतोष (10) बुधवार शाम घर से कुछ दूर मंदिर की तरफ गया था. देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोग चिंतित हुए. बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर खेतों, रास्तों, नजदीकी गांवों, रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोज की. लेकिन आशुतोष का कोई पता नहीं चला.