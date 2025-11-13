दुर्ग के जल घर में मिली करीब 2-3 दिन पुरानी लाश, यहीं से हजारों घरों में पानी की हो रही थी सप्लाई
दुर्ग में इस घटना के बाद सुरक्षा के साथ ही नगर निगम की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 5:38 PM IST
दुर्ग: नगर निगम क्षेत्र के जल घर में लाश मिली है. सुबह कर्मचारियों ने पानी खोलने के दौरान जल घर के अंदर शव को तैरते हुए देखा. इसकी जानकारी नगर निगम से लेकर पुलिस तक को दी गई. इसके बाद तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है. इसी जल घर से लोगों को पानी सप्लाई होती है.
3 दिन पुरानी लाश: बताया जा रहा है कि जल घर लगभग 30 फीट गहरा है और उसमें लाश फंसी हुई थी. जब पानी का स्तर बढ़ा तो शव ऊपर आ गया, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ. शव पूरी तरह डीकंपोज्ड हो गया है, इससे लग रहा है कि लाश करीब 3 दिन पुरानी है. इस घटना पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, यह बेहद गंभीर लापरवाही है. तीन दिन पुरानी लाश जल घर में होने के बावजूद नगर निगम ने जल आपूर्ति जारी रखी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है.
शव करीब तीन दिन पुराना लग रहा है, 2 दिन से पानी की सप्लाई भी हो रही है. कई इलाकों में इसका पानी पहुंचा है. ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, घोर लापरवाही है. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए- संजय कोहले, नेता प्रतिपक्ष, दुर्ग नगर निगम
हमारी टीम और FSL टीम ने लाश को निकाला है. फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच लग रही है, आगे जांच के बाद ही कुछ खुलासा होगा- भारती मरकाम, डीएसपी, दुर्ग
पानी सप्लाई भी होती रही: सिविल लाइन समेत कई इलाकों में इस टंकी से पानी की सप्लाई होती है. अगर लाश 2-3 दिन पुरानी है तो यही पानी शहर के हजारों घरों तक पहुंचा है. इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ने जांच की मांग की है.
लाश अज्ञात शख्स की है, ऐसे में ये हादसा है या हत्या, मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा. लेकिन, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं.