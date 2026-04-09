ETV Bharat / state

बोरी में ठूंसकर कुएं में फेंका गया शव, अब तक नहीं हुई शिनाख्त, 25 दिन पुरानी लग रही बॉडी

महासमुंद में एक कुएं के अंदर शव फेंका गया है. फॉरेंसिक टीम अज्ञात शव की शिनाख्त करने के लिए प्रयास कर रही है.

dead body found stuffed in sack
बोरी में ठूंसकर कुएं में फेंका गया शव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद : महासमुंद इन दिनों अपराधगढ़ बनता जा रहा है.कुछ दिन पहले खट्टी जंगल में युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी. अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि बागबाहरा रोड पर स्थित लभरा खुर्द इलाके में सब स्टेशन के ठीक पीछे एक पुराने, सुनसान कुएं में शव मिला. स्थानीय लोगों को तेज सड़न की बदबू आने लगी तो उन्होंने इसकी सूचना सरपंच को दी. सरपंच ने कोटवार गंगा राम कुर्रे को सूचित किया और मौके पर जाकर तफ्तीश करने को कहा.जब कोटवार ने कुएं के पास जाकर देखा तो उन्हें एक सफेद बोरी तैरते हुए मिली.जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.

हत्यारों ने प्लानिंग के साथ किया था काम

पुलिस ने जब कुएं में तैर रही बोरी को ध्यान से देखा तो उसमें एक व्यक्ति का शव मिला.जो खराब हो चुका था. हत्यारों ने बेहद क्रूर और सोची-समझी योजना बनाई थी. शव को बोरी में बंद करने के बाद उसे मोटी रस्सी से कसकर बांधा गया. फिर भारी-भरकम बोल्डर (बड़े पत्थर) लटकाकर पूरे पैकेट को कुएं में फेंक दिया गया, ताकि शव हमेशा के लिए पानी के नीचे दबा रहे और कभी किसी को भनक न लगे. लेकिन सड़न की प्रक्रिया ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया.बदबू ने पूरा राज फाश कर दिया.

बोरी में ठूंसकर कुएं में फेंका गया शव (Etv Bharat)

फॉरेंसिक टीम शव की कर रही जांच

मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकाला. शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा, निशान या पहचान के कोई भी साफ संकेत बाकी नहीं थे. पुलिस अब पूरे जिले के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट्स खंगाल रही है..डीएनए टेस्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और आसपास के CCTV फुटेज हर एंगल से जांच तेज कर दी गई है. पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि हत्यारों ने शव को इस तरह छिपाने की कोशिश की कि लंबे समय तक मामला दबा रहता.

मृतक की पहचान ना हो सके इसलिए चेहरे को पत्थर से कुचला दिया गया था और शव को बोरी में भरकर पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था.इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा - प्रतिभा पाण्डेय,एएसपी

20 से 25 दिन पुराना है शव

पुलिस के मुताबिक मृत युवक की उम्र 30-35 वर्ष है, जो लगभग 25 से 30 दिन पुरानी है. शव पूरी तरह से डीकम्पोस्ट हो गई है. शव किस युवक का है उसकी मौत कब और कैसे हुई इसकी पुलिस जांच कर रही है. महासमुंद पुलिस ने अपील की है की यदि किसी को इस मामले में कोई जानकारी हो, कोई शक हो या कोई सुराग मिले, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन पर संपर्क करें. आपकी एक सूचना इस गुत्थी को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ का गांजा जब्त, मुंबई की जा रही थी सप्लाई

ईरान इजरायल युद्ध का असर: इंजन ऑइल के दाम में 15 से 25% की बढ़ोतरी, प्रति लीटर 30 से 40 रुपए बढ़े दाम

कोरबा में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, गुमटी और ठेले वालों के समर्थन में किया प्रदर्शन

TAGGED:

कुएं में फेंका गया शव
DEAD BODY FOUND
फॉरेंसिक टीम
BODY FOUND STUFFED IN SACK
DEAD BODY FOUND STUFFED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.