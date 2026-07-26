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सड़क किनारे मिली डेड बॉडी, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, कवर्धा के रेंगाखार की घटना

शव पर चोट के निशान नजर आए हैं, जिससे हत्या का शक गहरा रहा है.

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सड़क किनारे मिली डेड बॉडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 11:55 AM IST

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कवर्धा: कबीरधाम के सहसपुर लोहारा थाना इलाके में आज सुबह एक लावारिश शव मिला है. शव सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में पड़ा है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि मृतक का नाम महेश साहू है और वो बासीनझोरी का रहने वाला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. लोगों ने बताया कि शव पर चोट के निशान नजर आए हैं, जिससे हत्या का शक गहरा रहा है.

सड़क किनारे मिला शव

घटनास्थल के पास ही मृतक के कपड़े भी मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जांच की है. फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि युवक की हत्या किसने और क्यों की है. पुलिस की टीम को घटनास्थल से क्या सबूत मिला है ये अभी साफ नहीं हो पाया है.

ग्रामीणों ने पुलिस को ये सूचना पहुंचाई थी कि एक डेड बॉडी रेंगाखार में सड़क किनारे पड़ी है. डेड बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं. शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट का हमें इंतजार है: मनीष मिश्रा, जांच अधिकारी

पुलिस का दावा जल्द सुलझा लेंगे मामला

सहसपुर लोहारा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि जांच के लिए फोरेंसिक टीम की सहायता ली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी तथा मामले का जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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