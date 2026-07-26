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सड़क किनारे मिली डेड बॉडी, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, कवर्धा के रेंगाखार की घटना

कवर्धा: कबीरधाम के सहसपुर लोहारा थाना इलाके में आज सुबह एक लावारिश शव मिला है. शव सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में पड़ा है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि मृतक का नाम महेश साहू है और वो बासीनझोरी का रहने वाला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. लोगों ने बताया कि शव पर चोट के निशान नजर आए हैं, जिससे हत्या का शक गहरा रहा है.

सड़क किनारे मिला शव

घटनास्थल के पास ही मृतक के कपड़े भी मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जांच की है. फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि युवक की हत्या किसने और क्यों की है. पुलिस की टीम को घटनास्थल से क्या सबूत मिला है ये अभी साफ नहीं हो पाया है.