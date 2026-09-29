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होर्डिंग पोल से लटका मिला युवक का शव, सिर पर चोट के निशान ने उलझाई मौत की गुत्थी

पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 साल है. उसकी पहचान के लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पहचान होने के बाद युवक के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है.



सिर पर चोट के निशान, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया



घटनास्थल की शुरुआती जांच में युवक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. इन निशानों को देखते हुए पुलिस मौत की परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चोट कैसे लगी और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस आत्महत्या की संभावना के साथ अन्य संभावित पहलुओं को भी जांच में शामिल कर रही है.



फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य



मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस इन साक्ष्यों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य जांच से मिलाकर मौत की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही है.



CCTV फुटेज में तलाशे जा रहे अहम सुराग



पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक रात के समय वहां कब पहुंचा. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास उस दौरान कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं.



दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ



पुलिस ने आसपास के दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि युवक को घटना से पहले किसी ने इलाके में देखा था या नहीं. इसके अलावा उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है.



पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज



फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. युवक की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी. CCTV फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल मौत की परिस्थितियां जांच का विषय बनी हुई है.

