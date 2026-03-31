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खैरागढ़ से लापता 14 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, बिलासपुर के पास रैलवे ट्रैक पर मिली लाश

लापता छात्रा का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से लोगों में शोक और आक्रोश का माहौल है. वहीं पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही.

KHAIRAGARH MISSING GIRL CASE
खैरागढ़ से लापता 14 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 5:16 PM IST

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खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 वर्षीय छात्रा की लापता होने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है. मासूम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब अब पुलिस जांच पर टिकी नजरों में तलाशे जा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के चिचोला की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा 28 मार्च की रात अचानक लापता हो गई थी, परिजनों ने बताया कि 28 मार्च की रात करीब 10:30 बजे से देविका घर से गायब थी. काफी तलाश के बाद 29 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे खैरागढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

बिलासपुर में लाश मिलने की सूचना

रिपोर्ट लिखाने के बाद तलाशी के बीच 29 मार्च को ही बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात किशोरी का शव मिलने की सूचना सामने आई थी. 31 मार्च को जब परिजन बिलासपुर पहुंचे और शव की पहचान की, तब यह पुष्टि हुई कि लाश उसी छात्रा की है. इसके बाद खैरागढ़ पुलिस बिलासपुर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई.

लोगों में आक्रोश

मासूम छात्रा कक्षा 8वीं में पढ़ती थी और अपने परिवार की चार बहनों में से एक थी. उसके पिता हाई स्कूल में स्वीपर हैं. साधारण परिवार की यह होनहार बच्ची अचानक की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में शोक के साथ आक्रोश का माहौल भी बन गया है.

पोस्टमॉर्टम से साफ होगी मौत की वजह

वहीं खैरागढ़ पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है या फिर किसी अन्य कारण से हुई घटना.

फिलहाल पूरे मामले में रहस्य बना हुआ है और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है. वहीं इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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