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बरेली: कथा स्थल पर मासूम का शव मिला, करंट की चपेट में आने की आशंका

बरेली : कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में शिव मंदिर परिसर में चल रही कथा के दौरान छह साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई. बच्चे की पहचान अमित के रूप में हुई है. अमित अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.



शुरुआती जांच में बिजली का करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए मामले के जांच की मांग की है. बताया जा रहा है कि मोहनपुर गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में कथा का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान कथा स्थल पर छह वर्षीय अमित का शव मिला. बच्चे का शव देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मासूम को देखकर बेसुध हो गए.

सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, जिस स्थान पर बच्चे का शव मिला, वहां बिजली के तार बिछे हुए थे. ऐसे में प्रथम दृष्टया आशंका है कि बच्चे की मौत करंट लगने से हुई है.