वाराणसी: मल्टीप्लेक्स में मिला युवक का शव; शरीर पर ब्लेड के निशान, डायरी में लिखे 'सॉरी' ने उलझाई गुत्थी
पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 9:00 PM IST
वाराणसी : वाराणसी के एक होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कमरे से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. मृतक के शरीर पर धारदार ब्लेड से कटने के कई निशान पाए गए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उसके बाद पुलिस सुराग तलाशने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी बारीकी से खंगाल रही है. शव की स्थिति देखते हुए पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिर भी पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है.
दरअसल, मामला सिगरा थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात यहां स्थिति एक प्लाजा में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दिया. शव के पास एक दक्षिण भारत के राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड मिला है. साथ ही, एक डायरी भी मिली है, जिसमें पुलिस को शक है कि उसमें सुसाइड नोट हो सकता है.
शरीर पर मिले ब्लेड से कट के कई निशान
इस बारे में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि थाना सिगरा स्थित एक होटल में सेकेंड फ्लोर पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है. डेड बॉडी के पास आईटी कार्ड आदि पहचान पत्रों को देखा गया, जिसमें भरत खन्ना नाम सामने आया है, जो आईडी कार्ड है वह संभवत: दक्षिण भारत के किसी राज्य द्वारा जारी किया गया है, उसमें तमिल भाषा में जानकारी लिखी गई है. अभी इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. बॉडी में अलग-अलग जगह पर काफी कट्स हैं और पुराने कट के निशान भी हैं. देखने में ऐसा लग रहा है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है.
शव के पास मिली डायरी, लिखा है सॉरी नोट
उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि शरीर पर कई जगह अलग-अलग निशान हैं. बाकी सीसीटीवी कैमरों का भी अवलोकन किया जा रहा है. व्यक्ति के पास एक डायरी भी मिली है, जिसमें कुछ नंबर लिखे थे. उन पर बात की जा रही है. डायरी में एक सॉरी नोट भी लिखा हुआ है, जो देखने में सुसाइड नोट जैसा लग रहा है.
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