ETV Bharat / state

वाराणसी: मल्टीप्लेक्स में मिला युवक का शव; शरीर पर ब्लेड के निशान, डायरी में लिखे 'सॉरी' ने उलझाई गुत्थी

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : वाराणसी के एक होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कमरे से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. मृतक के शरीर पर धारदार ब्लेड से कटने के कई निशान पाए गए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उसके बाद पुलिस सुराग तलाशने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी बारीकी से खंगाल रही है. शव की स्थिति देखते हुए पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिर भी पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है. वाराणसी: मल्टीप्लेक्स में मिला युवक का शव (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला सिगरा थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात यहां स्थिति एक प्लाजा में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दिया. शव के पास एक दक्षिण भारत के राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड मिला है. साथ ही, एक डायरी भी मिली है, जिसमें पुलिस को शक है कि उसमें सुसाइड नोट हो सकता है.