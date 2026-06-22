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दिल्ली में वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर -पूर्वी दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के नजदीक झाड़ियों में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही वेलकम थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलावल ने बताया कि 21 जून 2026 की शाम वेलकम थाना क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर वहां करीब 60 वर्षीय अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ. शव पूरी तरह से विघटित अवस्था में था. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक की पहचान स्थापित करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. क्षेत्र के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है.