कुरुक्षेत्र की नई सब्जी मंडी के पास मिली डेड बॉडी, इलाके में सनसनी, शव की पहचान में जुटी पुलिस

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नई सब्जी मंडी के साथ लगते गंदे नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही कुरुक्षेत्र पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शव सड़ी-गली अवस्था में मिला है, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि ये कई दिन पुराना हो सकता है.

झाड़ियों में मिली डेड बॉडी : शव नाले और दीवार के बीच झाड़ियों में मिला है. दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को घटना का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद मौके की स्थिति को देखते हुए जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर शव को दूसरी ओर लाया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इलाके में सनसनी (Etv Bharat)

शव की पहचान की कोशिशें जारी : थाना कृष्णा गेट के प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि शव की पहचान की कोशिश की जा रही है. आसपास की दुकानों और मंडी के मजदूरों से पूछताछ की जाएगी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव काफी दिन पुराना होने और गलने के कारण पहचान करना मुश्किल हो रहा है. उम्र का अंदाजा लगाना भी फिलहाल संभव नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा कि ये मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का. पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि शव की पहचान कर परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके.