भर्तृहरि धाम में प्राचानी गुफा के पास शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
थानाधिकारी ने बताया कि शव पानी के कुंड के पास सीढ़ियों पर मिला, जिसके कपड़े भीगे हुए थे. उसने पैरों में जूते पहने हुए थे.
Published : October 27, 2025 at 4:20 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 4:30 PM IST
अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भर्तृहरि मंदिर के पास सोमवार को एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम ने मौके से घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवा दिया है.
अकबरपुर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि भर्तृहरिधाम में प्राचीन गुफा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है. सूचना पर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मौके पर ही जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.
थाना प्रभारी ने बताया कि शव की शिनाख्त लाऊ पुत्र मिश्री लाल निवासी खदाना मोहल्ला अलवर के रूप में हुई है. घटना के संबंध में परिजनों को अवगत कराया गया, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे. फिलहाल शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया है. थाना अधिकारी ने बताया कि शव पानी के कुंड के पास सीढ़ियों पर मिला, जिसके कपड़े भीगे हुए थे. उसने पैरों में जूते पहने हुए थे. उन्होंने बताया कि मौके पर मृतक का भाई पहुंचा और परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया.
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं: शव मिलने की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि भर्तृहरि मंदिर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त है. लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त की मांग की है. थाना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि भर्तृहरिधाम में प्राचीन गुफा के पास शव मिलने की घटना के हर पहलू की जांच की जाएगी. मृतक के बारे में जानकारी कर उसकी मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि घटना के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा.