ETV Bharat / state

बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या; मेरठ आर्मी एरिया में मिली लाश, सिर कूंचकर मर्डर

परिजनों से पूछताछ में सामने आया है कि शराब पार्टी के दौरान मृतक मनीष सैनी और आरोपी शिवम सैनी के बीच कहासुनी हुई थी. इसी कहासुनी के दौरान शिवम सैनी ने मनीष सैनी पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि जहांगीराबाद पुलिस को मनीष सैनी को गोली लगने की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल मनीष को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जहांगीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि शिवम सैनी ने मनीष सैनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से मनीष सैनी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया.

पहले जानें बुलंदशहर हत्याकांड: पुलिस की जानकारी के मुताबिक, जहांगीराबाद कस्बे में कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान शिवम सैनी और मनीष सैनी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

बुलंदशहर/मेरठ: बुलंदशहर के जहांगीराबाद कस्बे में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की है. वहीं, दूसरी तरफ मेरठ में हाई सिक्योरिटी जोन वाले आर्मी ग्राउंड के पास एक युवक की लाश मिली है. युवक का चेहरा ईंट से बुरी तरह कुचला गया है. इस मामले की जांच में भी पुलिस जुटी है.

फिलहाल, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम सहित तीन टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मौके पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है. कई टीमों ने घटनास्थल का जायजा लिया हैय शीघ्र गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

मेरठ में मिला युवक का शव: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कासमपुर में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सेना क्षेत्र (आर्मी एरिया) के मैदान में 36 वर्षीय युवक का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ. पुलिस, परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर पुरानी रंजिश, रुपयों के लेन-देन या किसी अन्य रंजिश के एंगल पर जांच को आगे बढ़ा रही है.

​जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह स्थानीय लोग मैदान के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक युवक का शव पड़ा देखा. युवक का पूरा शरीर खून से लथपथ था. पास ही मोटरसाइकिल भी खड़ी थी. ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी. ​हत्या की सूचना पर कंकरखेड़ा पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल से खून से सनी कई ईंटें बरामद हुई हैं, जिससे साफ है कि युवक पर ईंटों से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा गया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक की शिनाख्त विपिन (36 ) पुत्र कुंवरपाल के रूप में हुई है. वह कंकरखेड़ा के ही गोविंदपुरी इलाके का रहने वाला था. घटना की जानकारी मिलते ही रोते-बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए. इलाके में इस वारदात के बाद से दहशत का माहौल है.

कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश या किसी गंभीर विवाद का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ग्राउंड और उसके आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों के आने-जाने के रूट का पता लगाया जा सके.

मृतक विपिन के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है, जिससे यह साफ हो सके कि रविवार रात या सोमवार सुबह उसकी आखिरी बार किससे बात हुई थी और उसे वहां किसने बुलाया था.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप; छोटे भाई ने बड़े भाई, भाभी और भतीजे की हत्या की, गिरफ्तार