देहरादून के रिजर्व फॉरेस्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार को लाडपुर तिराहे के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शव पड़ा देख आसपास सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की और आसपास लोगों से पूछताछ की. लेकिन युवक की पहचान न होने पर पुलिस ने युवक का फोटो जारी किया, जिसके बाद युवक की पहचान हो पाई.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर लाडपुर तिराहा रायपुर के पास जंगल में एक युवक का शव पड़ा मिला. शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की छानबीन की. शुरुआती जांच में पाया गया कि शव करीब 20-22 वर्षीय युवक का है. पड़ताल में सामने आया कि शव के पास से नशीले इंजेक्शन, स्मैक और स्मैक का सेवन करने में प्रयोग सिल्वर फॉयल पेपर जैसी सामग्री पड़ी है. पुलिस ने आसपास के लोगों से शव को लेकर पूछताछ की. लेकिन किसी से कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने मृतक का फोटो जारी किया.

वहीं मृतक की नाक से खून भी निकला हुआ पाया गया. घटना स्थल पर तत्काल फील्ड यूनिट और एफएसएल टीम को बुलाया गया. जिन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए. जिसके बाद पुलिस द्वारा एंबुलेंस की मदद से शव को पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में भेजा गया.