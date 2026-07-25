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नहाने निकले युवक की तालाब में मिली लाश, कवर्धा पुलिस कर रही मामले की जांच

तालाब में मिली 25 साल के युवक की लाश, किनारे मिले कपड़े और चप्पल, पुलिस ने कहा- पोस्टमॉर्टम के बाद साफ होगी वजह

Dead body found in pond
नहाने निकले युवक की तालाब में मिली लाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: कबीरधाम जिले के खैरवार गांव में शनिवार को तालाब में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला. मृतक की पहचान लोमेश यादव के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मामला पांडातराई थाना क्षेत्र का है.

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, लोमेश यादव घर से नहाने के लिए तालाब जाने की बात कहकर निकला था. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान तालाब किनारे उसके कपड़े पड़े मिले, जिससे अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पांडातराई पुलिस को सूचना दी.

Dead body found in pond
कवर्धा पुलिस कर रही मामले की जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गहरे पानी में जाने से मौत? जांच जारी

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में खोजबीन शुरू की. कुछ देर की मशक्कत के बाद युवक का शव तालाब से बरामद कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि लोमेश यादव गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

पोस्टमॉर्टम के बाद साफ होगी वजह

पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के बयान भी दर्ज कर रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

तालाब किनारे मृतक का कपड़ा-चप्पल मिला है, आशंका है कि नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से युवक की मौत हुई है, फिलहाल मामले की जांच जारी है- उमा बल्ले, पांडातराई थाना प्रभारी

इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीण भी इस हादसे से स्तब्ध हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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