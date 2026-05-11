ETV Bharat / state

कोडरमा में 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद, आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

कोडरमा: जिला कोडरमा थाना क्षेत्र के तिलैया-जयनगर मुख्य मार्ग स्थित लाराबाद के पास ढाबे के पीछे एक शव बरामद हुआ है. शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामजी यादव के रूप में की गई है, जो कोडरमा थाना क्षेत्र के गरहाई का रहने वाला बताया जा रहा है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

जानकारी के अनुसार पिपराडीह गांव के कुछ लोग टहलने के लिए खेत की ओर गए हुए थे, इसी दौरान उनकी नजर खेत में बेसुध पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी. बाद में पता चला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है. ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

जानकारी देते स्थानीय (Etv Bharat)

शव के पास से जहरीला पदार्थ बरामद