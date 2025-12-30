ETV Bharat / state

नहर से निकली लाश, भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर में फैली सनसनी

दुर्ग: भिलाई में लोग नए साल का स्वागत करने में जुटे हैं. इसी बीच ट्रांसपोर्ट नगर के नहर से एक लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. सुबह जब स्थानीय लोग नहर की ओर से गए तो एक शव पानी में पड़ा नजर आया. शव मिलने की खबर से लोगों में दहशत फैल गई. आनन फानन में घटना की सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस थाने को दी. लाश की खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला. मौके पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. पुलिस की टीम को नहर के पास शराब की खाली बोतलें मिली हैं. शक जताया जा रहा है कि मृतक की हत्या कर बदमाशों ने शव को नहर में फेंका होगा.

खुर्सीपार पुलिस ने इलाके से कई और सबूत जुटाएं हैं. शव का पंचनामा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और समय दोनों का पता चल पाएगा. शक जताया जा रहा है कि मामला किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा हो सकता है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

नहर से निकली लाश (ETV Bharat)

डेड बॉडी के ऊपर चोट के निशान हैं या नहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा. शव पानी में पड़ा था लिहाजा चोट के निशान फिलहाल नजर नहीं आए हैं. पीएम रिपोर्ट से ही स्थिति साफ हो पाएगी: पद्मश्री तंवर, एएसपी, दुर्ग

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

जिस जगह से लाश मिली है उस जगह के आस पास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है. पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्यारों का सुराग मिल सकता है. घटनास्थल के आस पास रहने वाले लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी. नए साल के आगमन से पहले नहर से लाश मिलने की घटना से लोग डरे सहमे हैं. लोगों का कहना है कि जिस इलाके से शव मिला है वो इलाका रिहायशी बस्ती से थोड़ी दूरी पर है. इस वजह से अक्सर यहां आपराधिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है.