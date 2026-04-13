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धनबाद के बीसीसीएल आउटसोर्सिंग डंप में मिला शव, हत्या की आशंका पर हंगामा

धनबाद: झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिगवाडीह कांटा घर के समीप आउटसोर्सिंग डंप में सोमवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे.

मृतक की पहचान जेलगोड़ा 7 नंबर खपड़ाधौड़ा निवासी 45 वर्षीय शमीम अंसारी उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार गुड्डू का इस तरह सुनसान स्थान पर शव मिलना कई सवाल खड़ा करता है. लोगों ने आशंका जताई है कि यह मामला हत्या का हो सकता है.

जानकारी देते ग्रामीण और थाना प्रभारी (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि पोस्टमार्ट रिपोर्ट आने के बाद आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी.