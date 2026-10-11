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शव की बेकद्री : कचरे के टिपर में लेकर आए सफाई कर्मी की बॉडी, परिजनों का आरोप- किसी ने नहीं की मदद

नगर पालिका सांगोद ( ETV Bharat Kota )

कोटा : सांगोद में एक सफाई कर्मी के शव की बेकद्री का मामला सामने आया है. शव को कचरे के टिपर में लाया गया और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया. मामले के अनुसार सांगोद नगर पालिका के सफाई कर्मी 7 अक्टूबर से लापता थे. उनका शव 9 अक्टूबर को झालावाड़ जिले की खानपुर पुलिस को नाले में मिला. शव पुराना होने से सड़ गया था. पहचान होने के बाद शनिवार को परिजन पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव निर्दयतापूर्वक ही खानपुर से सांगोद कचरे के टिपर में लाया गया.