शव की बेकद्री : कचरे के टिपर में लेकर आए सफाई कर्मी की बॉडी, परिजनों का आरोप- किसी ने नहीं की मदद
परिजनों का आरोप है कि उन्होंने एंबुलेंस या शव वाहन की मांग की थी, लेकिन बॉडी सड़ने के चलते कोई भी तैयार नहीं हुआ.
Published : October 11, 2026 at 10:57 AM IST
कोटा : सांगोद में एक सफाई कर्मी के शव की बेकद्री का मामला सामने आया है. शव को कचरे के टिपर में लाया गया और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया. मामले के अनुसार सांगोद नगर पालिका के सफाई कर्मी 7 अक्टूबर से लापता थे. उनका शव 9 अक्टूबर को झालावाड़ जिले की खानपुर पुलिस को नाले में मिला. शव पुराना होने से सड़ गया था. पहचान होने के बाद शनिवार को परिजन पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव निर्दयतापूर्वक ही खानपुर से सांगोद कचरे के टिपर में लाया गया.
इस पूरे मामले पर खानपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह का कहना है कि खानपुर अनाज मंडी के नजदीक नाले में शिव मिला था. युवक की पहचान सांगोद निवासी के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को बुलाया गया. परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव उनको सौंपा गया. बॉडी को ले जाने की जिम्मेदारी परिजनों की थी. परिजनों ने ही टिपर की व्यवस्था की थी और वह उसमें ले गए. मौत कब और कैसे हुई, इस संबंध में फिलहाल जांच चल रही है. खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. धीरेंद्र गोपाल मिश्रा का कहना है कि परिजन ही शव वाहन लेकर आए थे. सरकार की 104 और 108 एंबुलेंस डेड बॉडी को नहीं ले जाती है.
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सांगोद नगर पालिका के जमादार हंसराज मेहतर का कहना है कि परिवार ने उनसे बॉडी लाने के लिए आग्रह किया था. नगर पालिका के पास एंबुलेंस, वैन या शव वाहन नहीं है, इसलिए टिपर को भेज दिया गया. वहीं, परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 108 एंबुलेंस या शव वाहन की मांग की थी, लेकिन बॉडी सड़ने व दुर्गंध आ जाने के चलते कोई भी तैयार नहीं हुआ. प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की. ऐसे में कचरे के टिपर में ही बॉडी को सांगोद लाना पड़ा है. बाद में शव का अंतिम संस्कार किया गया.