पेड़ के नीचे से प्रेमी जोड़े की लाश बरामद, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

जहानाबाद में युवक और युवती के शव मिले हैं. दोनों ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, पता नहीं चल पाया है. पढ़ें..

Dead Bodies found in Jehanabad
जहानाबाद में प्रेमी जोड़े का शव बरामद (ETV Bhaart)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 4, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में प्रेमी जोड़े की लाश मिली है. पेड़ के नीचे संदिग्ध अवस्था में युवक-युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है. अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है.

प्रेमी जोड़े का शव बरामद: मामला जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां गांव के खंधा में पेड़ के नीचे संदिग्ध अवस्था में युवक-युवती की लाश मिली है. दोनों मृतकों की पहचान हो चुकी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं. मृतक युवक की उम्र 22 वर्ष और उसकी प्रेमिका की उम्र 20 साल बताई जा रही है.

दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग: घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. काफी लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन दोनों के प्यार में परिवार बाधा बने हुए थे और उनके रिश्ते का का विरोध करते थे. जिस वजह से 6 माह पूर्व दोनों घर से भाग गए.

लड़की वाले ने दर्ज कराया था केस: वहीं, एक हफ्ते पहले लड़की वापस गांव आ गई लेकिन प्रेमी घर नहीं पहुंचा तो प्रेमिका के परिजनों ने उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद लड़का एक दिन पहले वापस घर आया और लड़की को फोनकर मिलने बुलाया और उसके बाद दोनों लापता हो गए.

छानबीन में जुटी पुलिस: सुबह गांव वालों की सूचना पर पुलिस को शव की जानकारी मिली और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है. हुलासगंज थानाध्यक्ष अरविंद किशोर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि लोकलाज की वजह से प्यार में असफल प्रेमी जोड़े ने खौफनाक कदम उठाया, जिससे दोनों की मौत हो गई.

"दोनों शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौप साक्ष्य संकलन कर पूछताक्ष कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है."- अरविंद किशोर, थानाध्यक्ष, हुलासगंज थाना

