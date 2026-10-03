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दुर्ग में दो महिलाओं की लाश मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

दुर्ग में दो जलस्रोतों से दो महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं. एक महिला की पहचान हो सकी है. दूसरे की पहचान बाकी है.

Durg Bhilai Pond
दुर्ग भिलाई का तालाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 10:37 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में शनिवार को दो महिलाओं के शव तालाब से मिले हैं. पहली घटना धमधा की है. यहां के एक तालाब में 22 साल की छात्रा का शव तालाब में तैरता मिला है.दूसरी घटना शिवनाथ नदी की है. यहां नदी से एक 60 साल की अज्ञात महिला की लाश मिली है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी.

धमधा के तन्नु साहू की मिली लाश

धमधा इलाके में एक तालाब से 22 साल की एक लड़की की लाश मिली है. युवती की पहचान तन्नु साहू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तन्नु धमधा में पढ़ाई करती थी और दोपहर करीब 12 बजे घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी थी. शाम करीब 5 बजे तालाब में शव मिलने की जानकारी सामने आई. धमधा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तन्नु तालाब तक किन परिस्थितियों में पहुंची और उसकी मौत कैसे हुई. पुलिस परिजनों से पूछताछ के साथ ही उसके घर से निकलने के बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.

Tannu Sahu
तन्नू साहू का मिला शव (ETV BHARAT)

शिवनाथ नदी में मिला महिला का शव

दूसरी घटना पुलगांव थाना क्षेत्र की है. यहां शिवनाथ नदी में एक करीब 60 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला है. स्थानीय लोगों ने नदी में शव देखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलगांव थाना पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा. बचाव दल ने शव को नदी से बाहर निकाला. महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है. उसके पैरों में काले रंग की चप्पल मिली है और शरीर पर गोदना बना हुआ है. पुलिस इन्हीं पहचान चिन्हों के आधार पर महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक तौर पर डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है.

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