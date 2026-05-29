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बुलंदशहर में पेड़ से लटका मिला किशोरी और युवक का शव; आत्महत्या की आशंका, दो दिनों से पुलिस को थी तलाश

बुलंदशहर : जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना नरौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक किशोरी और युवक का शव पेड़ से लटकता मिला. दोनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों पिछले दो दिनों से लापता थे. इस पूरे मामले को पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक, थाना डिबाई क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने बीती 26 मई 2026 को थाने में एक तहरीर दी थी. आरोप लगाया गया था कि एक युवक उनकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

पीड़ित की तहरीर पर डिबाई थाना पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था. पुलिस की टीमें लगातार दोनों की तलाश और बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई थीं, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं मिल पा रहा था.

थाना नरौरा क्षेत्र के एक गांव के पास ​शुक्रवार को ग्रामीणों ने एक युवक और नाबालिग किशोरी का शव पेड़ से लटके देखा. घटना की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गये.