बुलंदशहर में पेड़ से लटका मिला किशोरी और युवक का शव; आत्महत्या की आशंका, दो दिनों से पुलिस को थी तलाश
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अंतरिक्ष जैन ने बताया कि दोनों शव करीब दो दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:19 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 9:29 PM IST
बुलंदशहर : जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना नरौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक किशोरी और युवक का शव पेड़ से लटकता मिला. दोनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों पिछले दो दिनों से लापता थे. इस पूरे मामले को पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, थाना डिबाई क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने बीती 26 मई 2026 को थाने में एक तहरीर दी थी. आरोप लगाया गया था कि एक युवक उनकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.
पीड़ित की तहरीर पर डिबाई थाना पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था. पुलिस की टीमें लगातार दोनों की तलाश और बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई थीं, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं मिल पा रहा था.
थाना नरौरा क्षेत्र के एक गांव के पास शुक्रवार को ग्रामीणों ने एक युवक और नाबालिग किशोरी का शव पेड़ से लटके देखा. घटना की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गये.
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही थी. दोनों शव करीब दो दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं.
उन्होंने बताया कि दोनों के शवों को पेड़ से उतारकर पंचनामा भर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का स्पष्ट पता चल सकेगा. मामले में वैधानिक और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
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